Conan le cimmérien – Le maraudeur noir

Le maraudeur noir est le quatorzième tome de la série Conan le cimmérien, des éditions Glénat. Une bande dessinée, de Jean-Luc Masbou, parue fin août 2023, qui présente une nouvelle aventure, pour le barbare, placée sous le signe de la piraterie.

Au nord-ouest des territoires pictes, un homme fuit. Il s’agit de Conan. Il est le narrateur de cette histoire qui ne commence ni par un « il y a bien longtemps », ni par un « il était une fois ». L’histoire commence entre l’époque où les océans ont englouti l’Atlantide et l’avènement des fils d’Aryas. Une période de l’histoire durant laquelle vécut le dernier de la file, qui s’avère souvent le plus inexpérimenté. C’est ce jeune guerrier que Conan tua en premier. Le suivant est habitué à se battre contre les fauves. Il est rapide, mais la surprise a rendu l’homme moins précis. Enfin, le troisième homme, vu sa coiffe, doit être un chef. Mais reste un homme facile à abattre, pour le barbare. Les trois hommes qui le poursuivaient restent à terre, Conan pensait qu’ils étaient les derniers. Dans la jungle, il entend bien d’autres guerriers approcher…

Le récit semble un peu différent des précédents. Il présente un héros solitaire et pirate, qui va tirer des ficelles pour tenter de fuir ce territoire hostile. La bande dessinée n’est pas centrée que sur le célèbre barbare, mais propose une histoire captivante, mêlée de pas mal de tension. Le fantastique apparaît très peu dans ce récit qui reste captivant et plutôt bien construit. La force et la ruse font du cimmérien un homme fort, capable de mener des hommes à la bataille, sans avoir peur de la mort et c’est ce qu’il fait ici… Avec ces pirates, il y a aussi la fourberie et une chasse au trésor fabuleuse qui rythment le récit. La première édition se complète d’un cahier graphique somptueux et inédit. Le dessin reste plaisant, avec des couleurs directes, qui offrent une puissance au récit et de belles planches à découvrir.

