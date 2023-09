AEROSMITH The Ultimate Greatest Hits : leurs plus grandes chansons enfin réunies !

À l’occasion des 50 ans du groupe, ce nouveau Greatest Hits réuni les plus grands titres d’Aerosmith, des années 70 aux années 2000, parmi lesquels “Dream On”, “Walk This Way”, “Sweet Emotion”, “Crazy, Cryin”’,” I Don’t Want To Miss A Thing et bien d’autres.

On ne présente plus ce groupe, tant sa réputation mythique rayonne de par le monde. Ce qui est sûr, c’est qu’en 50 ans de carrière et 150 millions d’albums vendus, Aerosmith impose le respect. Enchaînant concerts sur tournées marathon, albums étonnants sur disques pas toujours à la hauteur, le combo de Boston a toujours su tenir le haut du pavé. Sur cinq décennies, les 5 musiciens se sont taillés une solide réputation de bûcherons pour faire de leur rêve de jeunesse, une formidable machine rock. Et avec le temps, leur hard rock violent et mélodique, gorgé d’un blues épais, identifiable dès les premières mesures, s’est répandu telle une traînée de poudre à travers la planète. Un chanteur charismatique, clone de Mick Jagger ( Steven Tyler) doublé d’un guitariste compositeur inspiré (Joe Perry) ne pouvaient faire que le reste, c’est à dire offrir à cette redoutable machine de guerre qu’ est devenu Aerosmith, un autel au panthéon des rock star. Et ce jusqu’à la fin des temps. Cette compilation est un produit d’excellente facture. On aime ou on n’aime pas. Ce qui est certain, c’est que les titres ont été habilement écrits, avec nombre de refrains pénétrants, que les fans reprennent en chœur dans les stades et arenas, sur fond de riffs de guitares vrillés, comme véritables looping aériens métalliques. Aerosmith fait des chansons uniques que eux seuls sont capables d’écrire, composent des arrangements de guitares savamment orchestrés portées par des mélodies tubesques comme les excellents Dream On , Mama Kin, Walk This Way, Sweet Emotion, Crazy, Cryin’, I Don’t Want To Miss A Thing, Dude (Looks Like a Lady) ou bien encore Jade. The Ultimate Greatest Hits couvre en trois parties égale les enregistrements de la première période Columbia (1973-1982) à l’ère Geffen ( 1985-1993) puis le retour chez Columbia (1997-2012). Ce best of est supérieur aux précédentes compilations O, Yeah! (Geffen) (2002) et Gold (Geffen) (2005) qui sont plus où moins exhaustives. Si vous avez envie de découvrir Aerosmith, avoir un bon aperçu de leur large discographie, cet objet constitue une bonne porte d”entrée. The Ultimate Greatest Hits est disponibles en coffret 44 titres sur 4LP ou 3CD, 20 titres et dans un coffret vinyle 2LP ou CD 18 titres. Qu’on se le dise !Jean-Christophe Mary

THE ULTIMATE GREATEST HITS

Disque 1

Dream On Lord Of The Thighs Same Old Song And Dance [single version] Train Kept A-Rollin’ S.O.S. (Too Bad) Seasons Of Wither Walk This Way Big Ten Inch Record Adam’s Apple Sweet Emotion Toys In The Attic Combination Nobody’s Fault Home Tonight

Disque 2

Back In The Saddle Last Child Bright Light Fright Draw The Line Kings And Queens [single version] Let The Music Do The Talking Walk This Way with RUN-D.M.C. Hangman Jury Dude (Looks Like A Lady) Rag Doll [live] Angel [single version] Monkey On My Back What It Takes [CHR single edit] Water Song/Janie’s Got A Gun Going Down / Love In An Elevator

Disque 3