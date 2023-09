Les souris du Louvre, tome 5, La plume et l’épée

La plume et l’épée est le cinquième et dernier tome de la série jeunesse Les souris du Louvre, des éditions Delcourt. Une bande dessinée, de Joris Chamblain et Sandrine Goalec, parue fin août 2023, qui plonge les lecteurs dans le plus grand musée du monde en invitant à le découvrir différemment.

Milo et Victoire tentent d’aider Isis, qui a dû sortir du musée. Les deux enfants se demandent comment Bastien va réagir, maintenant qu’il est au courant pour les souris du Louvre. Mais Milo rappelle que pour le moment leur objectif est de renvoyer Isis au musée. Ensuite, ils devront trouver un moyen pour libérer Esope. Mais bientôt, Henrik arrive pour ramener Isis au Louvre. La petite souris descend avec l’aide d’un sceau et d’une corde, afin de retrouver la main du vieil homme. Plus tard, Henrik sort du métro, à la station Louvre-Rivoli. Il laisse là Isis qui accourt pour rentrer au clan. Elle espère que son oncle Habib l’aidera à aller chercher Esope sous les toits. Alors qu’elle tente de passer de l’autre côté, un rat menaçant lui fait face. Mais celui-ci est rapidement repris par une souris. Ferdinand est le passeur du clan des parias.

Esope est en grand danger, face à son père qui ne décolère pas. Pendant ce temps, Isis va rencontrer les parias et trouver une solution inattendue… Milo et Victoire vont tenter d’agir aussi, à leur échelle, accompagnés de Bastien ! La bande dessinée est très bien découpée, entre les différents personnages et différents lieux. En effet, chacun se met en place, pour se retrouver, pour un joli final. En attendant l’aventure se poursuit pour les enfants et la tension monte pour les souris qui voient arriver le terrible Xanthos. Des flashbacks permettent aussi de comprendre des parties de l’histoire et les comportements de certains. Le courage, l’amitié et l’entraide sont au cœur de cette série intéressante et touchante, qui vient aussi faire découvrir autrement le musée du Louvre et ses œuvres. Le dessin reste rond et expressif, assez plaisant, pour cet univers qui reste enfantin.

La plume et l’épée est le cinquième et dernier tome de la série jeunesse Les souris du Louvre, des éditions Delcourt. Un final captivant et haletant, pour les souris du musée, comme pour les humains qui vont apporter leur aide, afin d’unir tous les clans et faire vivre l’art.

