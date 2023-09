Fleetwood Mac raconté par Christophe Delbrouck : l’histoire mouvementée d’un groupe de légende !

« Don’t Stop, Dreams, Second hand News, Go Your own way”…Ces titres pop rock joyeux, bondissants et plein d’énergie folk ont marqué à jamais des générations de mélomanes.

Formé au Royaume-Uni en 1967, Fleetwood Mac dont les ventes d’albums ont explosé dans les 70’s, figurent aujourd’hui parmi les plus grands noms du rock. La tournée américaine de 2014 aura été fructueuse avec 42 dates rapportant 58 millions de dollars et prenant ainsi la place des tournées les plus lucratives de ces dernières années. Chef de file de la seconde vague du British Blues Boom initié par les Rolling Stones, les Bluesbreakers ou encore les Yardbirds, Fleetwood Mac emmené par un batteur au jeu élégant et raffiné (Mick Fleetwood) rencontre le succès dès son premier album et s’impose avec des titres iconiques comme “Black Magic Woman” qui, repris par Santana, connaîtra un succès international.

En 1970, Peter Green, talentueux leader et auteur du tube “Black Magic Woman” et du magnifique “Albatross”, quitte la formation. Fleetwood Mac opère alors un changement de cap musical qui les mènera du blues rock au pop rock FM et à la sortie de leur album phare “Rumours”, vendu à plus de quarante cinq millions d’exemplaires. Le groupe, pris dans le tourbillon de la célébrité sur fond de drogue (cocaïne, violence conjugale, jalousie connaitra un lent déclin avant de renouer avec le succès ces dernières années. Quoi qu’il en soit des titres tels “Dreams”, “Don’t Stop”, “Go Your Own Way” sont autant de standards qui resteront gravés dans la mémoire collective.

A travers une frise historique et quelques illustrations ( pochettes d’albums ) Christophe Delbrouck nous présente l’histoire de l’un des plus célèbre groupe pop rock des 70’s. Des débuts à Londres en 1968 avec les album « Fleetwood Mac » et « Mr. Wonderful « à la mise à feu en avec « Bare Trees et Penguin », à la gloire mondiale avec « Rumours » et «Tusk », l’écrivain, journaliste et musicien lui même, raconte en détails l’itinéraire du groupe et les péripéties qui ont émaillé la vie du groupe. Les drames, les succès, les enregistrements, les parcours personnels et les tournées aux quatre coins du globe se racontent ici au rythme d’anecdotes et une foule détails croustillants : succession de guitaristes (Peter Green sorte de Syd Barrett dont l’état mental sombrera vite dans la schizophrénie, Bob Welch, puis Lindsey Buckingham), de périodes artistiques bien distinctes (british blues, pop rock californien) mais aussi la drogue omni présente, les violences conjugales, la jalousie.

Pourquoi le groupe a t il soudainement changé d’orientation musicale et opéré de tels revirements esthétiques ? pourquoi Peter Green a t il quitté le groupe ? Qui était son successeur Bob Welch ? Pourquoi l’autre guitariste Danny Kirwan que l’on entendre sur “Then Play On” (1969), “Blues Jam at Chess” (1969), “Kiln House” (1970), “Future Games” (1971) et “Bare Trees” (1972) est il devenu SDF ? Pourquoi Jeremy Spencer lui aussi guitariste a t il quitté le groupe qui était en tournée, quelques heures avant de monter sur scène ?

Cet ouvrage jette un éclairage sur l’histoire des membres qui forment aussi des couples à la scène comme à la ville. L’histoire d’amour de Mick Fleetwood avec Stevie Nicks, la création d’albums emblématiques comme « Rumeurs » et « Tusk » ainsi que les nombreux moments incroyables et scandaleux de l’enregistrement (sachets de coke sous la console d’enregistrement), les tournées, les combats, mais aussi l’amour qui a lié les musiciens, tout est raconté, livré en détail. L’auteur décrit et segmente époque par époque tous les temps fort de la vie du groupe avec l’honnêteté que les lecteurs attendent C’est ainsi que l’on revisite ces 60’s, 70’s et 80’s exceptionnellement denses, des multiples ruptures, départs de Buckingham et Nicks (1987–1995) puis départ de Christine Mc Vie, jusqu’à la reformation du combo au complet en mars 2014 jusqu’à la disparition de Christine Mc Vie,en novembre 2022. Mélodies entêtantes, rythmiques pop groovy, voix légères, voilà la merveilleuse, grande et belle histoire de Fleetwood Mac.

Jean Christophe Mary

Fleetwood Mac – Christophe Delbrouck

Genre : Musique 320 pages. | Prix : 24 €? Editions : Editions du Layeur