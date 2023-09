Ekhö Monde Miroir – La Walkyrie des fjords

La Walkyrie des fjords est le douzième tome de la série fantastique Ekhö Monde Miroir, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Christophe Arleston et Alessandro Barbucci, parue fin août 2023, qui invite à vivre une grande aventure dans les somptueux paysages nordiques…

Sur Terre, comme sur Ekhö, lorsque l’on est de passage à Copenhague, il y a un site incontournable. Aussi Fourmille, Yuri et Grace sont venus voir la Petite sirène. Malheureusement, ils doivent patienter un peu, car la sirène est en pause. Non loin de là, trois sirènes discutent, tout en fumant. L’une explique que c’est le tour d’une autre, et l’autre rappelle qu’elle a une demi-journée de congé à rattraper. La troisième se dévoue alors, pour s’installer sur un rocher ! Grace est ravie, elle va pouvoir faire un selfie. Grâce à une perche, un miroir, un petit bloc de feuilles et un crayon, elle griffonne son souvenir. Non loin de là, trois jeunes les entendent et demandent s’ils en ont encore pour longtemps. Eux aimeraient aller à Christiania… Fourmille et Grace rappellent aux jeunes gens, qu’il ne faut pas faire de bêtises, et qu’elles sont leurs agents !

Une fois de plus, Fourmille va héberger l’esprit d’une personne qui vient de mourir. Il s’agit d’une Walkyrie qui n’a pas pu achever sa mission. Yuri étant dans les vapes, à cause des substances du quartier de Christiania, c’est Grace qui va suivre l’héroïne, pour une mission périlleuse. Les filles doivent voler un anneau maléfique, avant de le détruire au cœur d’un volcan islandais ! La bande dessinée dévoile une mission folle et pleine de rebondissements, pour Fourmille et sa secrétaire. Les deux jeunes femmes vont voler un anneau aux nains, avant d’embarquer dans un navire qui poursuit les krakens. Un long périple, plutôt glacial, qui offre son lot de surprises, d’humour et de situations improbables. Yuri est moins présent, dans ce tome, laissant un peu la place à Grace, personnage attachant, également. Le dessin reste toujours aussi captivant et dynamique, avec un trait vif et fluide.

