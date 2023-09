Nice : le festival CLOWN POWER revient pour une troisième édition au 109 du 29 septembre au 1er octobre

La compagnie Gorgomar, fondée par les artistes Aurélie Péglion et Thomas Garcia il y a plus de quinze ans, a eu la bonne idée de créer en 2021 le festival « CLOWN POWER », un temps fort niçois autour de l’art clownesque, du burlesque et du cirque, pour “défendre” le clown, proposer des formes esthétiques que nous voyons peu dans notre département et pour partager le rire ! Au cours de ses tournées, la compagnie GORGOMAR a rencontré de nombreux artistes dont elle a adoré le travail, et ce festival est l’occasion pour le public de découvrir la richesse de production de spectacles dans l’Hexagone. La troisième édition aura lieu du 29 septembre au 1er octobre au 109, pôle de cultures contemporaines de Nice.

Pendant trois jours, c’est un programme chargé qui attend le public : 11 spectacles, 8 compagnies, 1 fanfare, 1 projection de film, 1 stage professionnel autour du clown, des ateliers de pratique amateur de cirque, 1 espace de jeux en bois, 1 stand librairie, 1 web média. Les invités 3clowns : hommage aux clowns d’anthologie I Clow(n)d : Duo sans parole – Clown / Musique / Vidéo I Daphné Clouzeau (stage) : jeu clownesque rythme-expression-voix I Humanus Comicus : solo clown I ISI et Là : duo clownesque et musical I Jamais en retraite : duo – vélo acrobatique et corde molle I L_être recommandé : artiste feutriste I Lella Bella : théâtre grotesque sur corde molle – solo I Séraphine : solo – l’exploit de pacotille I Tambores de Fogo : Maracatu – percussions brésiliennes I The Crazy Mozarts : tour de piste clownesque – duo I Les Utopistes : initiation au cirque pour enfants I Yadéwatts : looping vocal – avec Daphné Clouzeau et Marc Zuber Cinéma : Projection du film PARADE de Jacques Tati La Bande Passante métamorphose l’Espace Table Ronde du 109 en Pop-Up Cinéma modulable du 16 septembre au 3 décembre. L’histoire d’une grande fête au cours de laquelle Jacques Tati organise une rencontre entre spectateurs, artistes, clowns, enfants et lui-même. Pour plus de renseignements sur la compagnie Gorgomar : www.gorgomar.org