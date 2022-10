Avec “24 histoires pour attendre Noël” d’Anne Kalicky & Amélie Vidéolo paru aux éditions Gründ, nous allons pouvoir faire patienter nos charmantes têtes blondes jusqu’à Noël.

Et si au lieu (ou en plus) du traditionnel calendrier de l’Avent, nous nous mettons à lire chaque jour du mois de décembre une jolie histoire pour attendre Noël ? Quelle bonne idée, vous ne trouvez pas ?

Dans ce joli recueil d’histoires, nous allons pouvoir lire du 1er au 24 décembre une aventure de Noël.

Nous commençons la 1ère histoire au 1er décembre. Et qui dit 1er décembre dit calendrier de l’avent. Mais que faire quand on n’arrive pas à en trouver ? Le fabriquer pardi ! C’est ainsi que commence le livre. S’en suivra des histoires autour du Père Noël et de sa tournée, de ses rennes, de ses lutins. Et même de cadeau perdu qui trouveront une nouvelle famille. Des surprises, les enfants en trouveront dans ce joli recueil d’histoires de Noël.

24 histoires pleine de tendresse

Chaque histoire est plutôt courte (entre 4 et 6 pages en moyenne), Les illustrations qui accompagnent ces histoires, sont également très différentes et toutes très jolies.

Êtes vous prêt à trouver un remède pour que les rennes fasse leur tournée, à réaliser de jolies cartes de voeux à distribuer à ses amis les plus chers chanter avec les lutins ? Ou pourquoi pas à accueillir un invité surprise, à aider à emballer les cadeaux ou encore à réveillonner en pleine forêt avec les animaux ?

“24 histoires pour attendre Noël” aux éditions Gründ est un recueil qui permet de retrouver des histoires autour de l’hiver, de Noël, du Père Noël, de l’entraide, de la famille et de l’amitié afin que les jeunes lecteurs puissent patienter tranquillement et rêver jusqu’à la nuit magique de Noël. En attendant bien évidemment les cadeaux ! De quoi mettre pleins d’étoiles dans les yeux de nos petits bambins.