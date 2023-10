La nuit de Noël, un livre boite à musique adorable

Il y a quelques temps, je vous avais parlé du livre boite à musique”Bonne nuit”? Vous vous souvenez ? Alors si vous aviez succombé tout comme moi à ce livre, attachez vos ceintures, car les éditions Larousse Jeunesse sont de retour avec un nouvel enchantement. Cette fois ci, immergez-vous dans “La Nuit de Noël”, où chaque page déborde de magie et de mystère le tout accompagné d’une jolie mélodie de Noël.



Imaginez la scène : un sapin majestueux trône dans le salon, ses lumières scintillantes dansant doucement. À ses pieds, des souliers alignés attendent patiemment leurs trésors. Clara, dans une paisible torpeur, rêve de mondes lointains. À côté, Ernest, les yeux grands ouverts, guette le moindre bruit. Et soudain, la nuit se remplit d’une douce mélodie de clochettes, faisant vibrer le cœur du petit garçon.

Ernest en est sûr : le Père Noël vient d’atterrir. Il visualise le vieil homme, son sac débordant de cadeaux, ses pas lourds résonnant sur le toit. Mais une préoccupation traverse son esprit : que se passerait-il si ce cher Père Noël se retrouvait coincé dans la cheminée?

“La Nuit de Noël” : Une Mélodie Envoûtante Qui Vous Transportera!

Armé de sa curiosité, Ernest se lance dans une mission : surprendre le Père Noël. Il glisse silencieusement dans le salon, les yeux pétillants d’excitation. Mais, oh surprise ! Le malicieux Père Noël, tel un ninja de Noël, a déjà disparu.

Et ce livre ne s’arrête pas là. Il réinvente la magie des boîtes à musique d’antan. Une petite clé en métal, et “Douce Nuit” vous enveloppe, rappelant les souvenirs d’enfance les plus chers. Une immersion parfaite pour partager l’esprit de Noël avec les tout-petits.

C’est plus qu’une histoire; c’est une expérience. Un moment à partager, à chérir, et à redécouvrir chaque année. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans la magie de “La Nuit de Noël” ? Les éditions Larousse jeunesse vous promettent un voyage inoubliable. Ne ratez pas le train du Père Noël, surtout si vous avez été très sage cette année !