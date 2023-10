Le début d’une adaptation dessinée, du titre « Les enfants de la Terre“ de Jean M.Auel.

Ayla, Le clan de l’ours des cavernes reconstitue la vie d’une Homo-sapiens, qui, lors d’un tremblement de terre, perd ses parents. Néanmoins, elle est retrouvée inerte, après l’attaque d’une lionne, par un autre clan, des Néandertaliens.

Un concentré d’évolution des hominidés, merveilleusement illustré et raconté, À travers l’histoire de la vie de cette attachante petite Ayla, qui devra traverser bien des étapes avant de devenir adulte.

Paru le 26 octobre 23, aux Éditions Jungle, collection Pépites. (conseillée pour tout âge)

Le décor :

Europe de l’Est, il y a 35 000 ans…

Une « famille » d’homo-sapiens s’adonne à la pêche, près de son campement. Tandis que la mère parvient à attraper au moins trois poissons avec sa lance, la petite Ayla s’amuse à en voir passer d’autres dans cette eau si claire, perchée sur un rocher. Les jours s’écoulent paisiblement, jusqu’au moment où un terrible tremblement de terre, projette le campement dans les entrailles de la terre. Ayla fuit, mais ses parents disparaissent.

Après le désastre, seule, et bien trop jeune pour comprendre et se défendre, la petite fille erre pendant des jours afin de survivre. Mais, sur son chemin, et à une époque aussi sauvage, ses traces sont vite repérées par une lionne affamée.

Laissée inconsciente et presque morte, ce sont un clan de Néandertaliens qui la découvre inerte. Eux aussi ont subi les colères de la Terre, et ont entamé une migration, afin de retrouver un abri. Leur grotte a été complètement détruite. Il faut, pour protéger le clan de l’Ours des cavernes, retrouver un endroit pour être sécurisé.

Parmi ce clan, Creb, le chaman, Brun, le chef. Puis, leur sœur, Iza, la guérisseuse, découvrent le corps de la petite Ayla. Iza est enceinte et ne peut se résoudre à laisser mourir ce petit être au faciès si différent du leur…

Le début d’une rencontre, où deux classes d’hominidés s’entrechoquent. Alors que la petite Ayla va devoir se confronter à des coutumes et à des rangs sociaux, qu’elle ne connaissaient pas. Jusqu’à devenir une femme.

Le point sur la BD :

Un voyage dans le temps, publié aux Éditions Jungle, pour contempler, avec empathie, l’histoire de nos ancêtres, et la première confrontation entre deux familles d’hominidés !!! Ce premier tome d’une saga préhistorique, adapté des romans US de Jean M.Auel, est totalement fascinant. La vision scénaristique et graphique de Camille Moog fait entrer le lecteur au cœur de la vie de cette Ayla, protagoniste principale, et narratrice de sa propre histoire.

Le récit prend un côté très intimiste qui nous permet de nous sentir pleinement impliqué dans les événements. Et l’évolution de cette homo-sapiens. D’une vie simple et sans contraintes, elle passe petit à petit, dans celle de la hiérarchie du Clan de l’ours des cavernes. Une confrontation dure, violente, où elle doit apprendre à communiquer verbalement. Découvrir les règles élaborées entre les hommes et les femmes.

D’ailleurs, les événements qu’Ayla traverse en grandissant, nous atteignent directement, grâce à la magie de l’illustration, et les couleurs choisies par Marta Todeschini. Qu’ils soient horribles ou heureux. De l’innocence, en passant par la différence, la violence physique, les croyances et le déchirement des aléas de la vie.

La conclusion :

Un sans-faute total pour cette première adaptation aux Éditions Jungle, collection Pépites. Les graphismes signés sont singuliers, le récit fluide et terriblement prenant. Les autrices entrecoupent des flash-back et des descriptions ludique entre chaque chapitre. Moi qui ne connaissais pas cette série de romans, l’histoire de cette Ayla, et celle de ce clan de l’Ours des cavernes me captive totalement. Comme seront captivés tous ceux et celles qui découvriront, avec plus de simplicité, cette excellente adaptation.

COUP DE CŒUR TOTAL… À suivre.