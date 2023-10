Rose & Crow – Livre 3

Rose & Crow, série fantastique des éditions Delcourt, se poursuit, avec ce Livre 3, paru fin septembre 2023. Une bande dessinée d’Amélie Sarn et Lise Garçon, qui présente un récit initiatique et fantastique, un monde captivant, dans lequel un affrontement se prépare…

Ebba demande à son amour de mettre leur fille à l’abri. Autour d’eux le palais en feu. La jeune enfant tente de s’accrocher à sa mère, mais le père l’emporte. Ebba s’apprête à affronter ses ennemis. Bientôt des soldats l’encerclent, mais la sorcière utilise ses pouvoirs pour combattre. Elle met à terre plusieurs hommes, mais une chaine vient l’étrangler. Ebba voit, à terre, un petit être, dans une mare de sang. La sorcière enrage, mais enchainée, elle ne peut plus rien faire. Gallen se présente devant elle, d’un air satisfait. Il affirme qu’elle ne peut rien contre cette chaîne ! Elle est ainsi la preuve de la supériorité de la technologie sur la magie ! Puis, Gallen ordonne à ses hommes d’emmener la sorcière, afin qu’elle soit exécutée en place publique. Alors que le palais brûle, Rose, toute jeune, est emportée, par son papa, loin du danger.

Le récit est toujours aussi captivant et assez bien découpé. Il offre, grâce à quelques flashbacks de réponses à certaines questions. Quelques secrets se révèlent enfin, même s’il reste encore pas mal de mystère, dans cette bande dessinée fantastique. Rose semble tiraillée par plusieurs émotions. Elle retrouve tomas et lui vient en aide, elle est repoussée par sa mère et Crow la sauve d’une mort certaine. L’album se focalise aussi pas mal sur Ebba, la sorcière qui tient sa vengeance et semble déterminée à mener la guerre contre les Mansklings. Rose semble un peu en retrait et pas réellement en accord avec les dires de sa mère. Le jeune héroïne comprend aussi son importance et va devoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Le récit initiatique reste intéressant, bien posé, offrant son lot de révélations, de surprises et de mystère. Le dessin conserve son trait manga, structuré et plaisant.

Rose & Crow, récit initiatique, se poursuit avec le Livre 3, paru aux éditions Delcourt. Le fil de la vérité se dénoue peu à peu, dans cet album qui révèle aussi Ebba qui, enfin libre, veut tenir sa vengeance contre les Mansklings, qui l’ont torturé durant des années.

