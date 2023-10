(re)Découvrez le tarot Tzigane de Tchalaï

C’est avec une effervescence palpable que le monde ésotérique accueille le retour du légendaire “Tarot Tzigane” de Tchalaï. Une réédition attendue, aux éditions Trajectoire, qui suscite déjà un engouement considérable. Initialement publiées en 1984, ces cartes n’avaient plus été éditées depuis de nombreuses années, faisant d’elles un trésor rare, vivement recherché par les passionnés.

Mais qu’a donc ce tarot de si spécial ? Tchalaï, avec une générosité inégalée, a souhaité offrir ces œuvres uniques au monde entier. Ces cartes, loin d’être de simples instruments de divination, sont la porte d’entrée sur l’âme profonde et mystique des Roms. Chaque carte dépeint avec éloquence les trésors universels que renferme cette culture, affirmant ainsi leur place légitime au sein du patrimoine de l’humanité. Le Tarot Tzigane, c’est une invitation au voyage, à l’introspection, une plongée au cœur de la sagesse tzigane.

Les richesses des tirages de ce tarot

Découvrir le Tarot Tzigane, c’est aussi s’initier à ses méthodes de tirages variées et profondes. Il y a le tirage Kumpania, une méthode à trois cartes, particulièrement adaptée pour les questions sentimentales ou les préoccupations concernant les enfants, sans même avoir besoin de formuler une question au préalable. La méthode Angela, elle, répond à une question précise en se servant de huit cartes. Pour ceux qui cherchent une lecture plus approfondie, la méthode des plumes de paon utilise 22 cartes, tandis que les méthodes des yeux noirs et des yeux bleus, respectivement avec 7 et 22 cartes (5 cartes alignées en 4 rangées, complétées par 2 cartes finales), offrent des perspectives diversifiées et complètes.

Lorsque j’étais petite, ma grand-mère possédait ce tarot. Il m’impressionnait énormément, m’envoûtant à chaque fois que je l’observais entre ses mains habiles. Chaque tirage était pour moi une fenêtre sur un monde mystérieux et fascinant. Partager ce coffret, c’est également partager un fragment de mon histoire, un lien précieux avec ma grand-mère, avec qui j’ai tissé tant de souvenirs autour des jeux de cartes. J’ai d’ailleurs des souvenirs vivaces de ma grand-mère avec ce tarot. Elle m’a toujours confié sa puissance : “Quand ce tarot avertit, il faut l’écouter”, me disait-elle, renforçant le respect que j’ai toujours eu pour cet oracle.

Découvrez le tarot Tzigane comme jamais

En main, ces cartes dévoilent une puissance intuitive sans pareil. Leur capacité à éclairer le présent, à guider à travers les méandres de la vie, et à projeter une lumière sur l’inconnu de l’avenir, les rendent absolument uniques. L’originalité des illustrations, alliée à la profondeur de leurs significations, en fait un outil divinatoire d’exception.

Et ce n’est pas tout ! Le coffret inclut également un livre, véritable guide d’interprétation. Pour les novices comme pour les plus aguerris, ce guide devient rapidement indispensable. Avec ces méthodes de tirage, enrichies d’exemples concrets, l’apprentissage et la maîtrise du Tarot Tzigane deviennent un jeu d’enfant.

En conclusion, ce n’est pas simplement un tarot que Tchalaï et les éditions Trajectoire offrent au monde. C’est un morceau d’histoire, un fragment de l’âme rom, une clé pour déverrouiller les secrets de l’univers. Pour tous ceux qui sont en quête de sens, de guidance et de connexion à une sagesse ancestrale, le Tarot Tzigane est la réponse.

Faites-vous ce cadeau, et laissez la magie opérer !

A ma petite Mémé, tu me manques (1928-2023)