Mon petit coffret Livre et 3 puzzles – Halloween

La collection Mon petit coffret Livre et 3 puzzles, des éditions Usborne, se complète avec le titre Halloween, paru en septembre 2023. Un coffret complet, pour les enfants à partir de 3 ans, qui propose de découvrir et de plonger dans l’ambiance d’Halloween.

La jolie petite boîte colorée se compose d’un livre souple et de trois puzzles de neuf pièces. Le livre présente une douce histoire d’Halloween, avec des animaux. Ainsi, les enfants découvrent la pleine lune qui brille, avec hibou qui est prêt pour la fête ! Dans cette première grande illustration, les enfants sont invités à retrouver une citrouille cachée dans un arbre. Hibou s’envole et retrouve rapidement Minette. L’animal à plumes aime le déguisement de son amie et le lui dit. Dans cette deuxième grande illustration, les enfants doivent retrouver deux citrouilles, ainsi que deux oiseaux qui dorment.

Le coffret est superbe et assez complet, il saura plaire aux enfants, comme aux parents. Le petit livre souple propose une histoire simple et plaisante, autour du thème d’Halloween. Les jeunes lecteurs vont suivre un hibou, dans la nuit, à la découverte d’autres animaux. Comme un imagier, les enfants vont pouvoir associer un mot à une image, enrichissant ainsi leur vocabulaire. De plus, l’ouvrage propose d’observer attentivement les illustrations, pour retrouver des éléments. Un jeu de cherche et trouve qui plaît toujours et permet de travailler le sens de l’observation. Enfin les trois puzzles, de neuf pièces chacun, invitent à un jeu de logique. L’observation et la logique sont effectivement travaillées, avec ce jeu indémodable, ces trois puzzles, où l’on retrouve les personnages de l’histoire. Le dessin reste rond, doux et coloré, offrant un bel univers graphique.

Halloween est un coffret adorable et complet, de la collection Mon petit coffret livre et 3 puzzles, des éditions Usborne. Une jolie boîte qui invite les enfants, à partir de 3 ans, à découvrir la fête d’Halloween à travers une histoire, un cherche et trouve ainsi que trois puzzles.

