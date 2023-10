Les fausses et bonnes réponses de Céleste et Mika – Les animaux

Les fausses et bonnes réponses de Céleste et Mika est une collection jeunesse, des éditions Glénat, qui se complète avec le titre Les animaux. Un documentaire farfelu, d’Amélie Poggi et Estelle Billon-Spagnol, paru fin septembre 2023, qui propose de tout savoir sur le comportement des animaux, tout en démêlant le vrai du faux.

Le livre commence par une présentation des trois personnages principaux. Il y a Céleste, curieuse et drôle, qui a sept ans et demi. Mika est son meilleur ami, il a sept ans, reste bavard et sensible. Prosper est un chien, qui adore manger, dormir courir et jouer avec ses deux amis Céleste et Mika. Les enfants sont deux petits curieux. Ils se posent des questions sur le monde qui les entoure et les petites et grosses bêtes qui le peuplent. Lorsqu’ils se promènent dans la nature, les questions n’arrêtent pas ! Les enfants essaient d’y répondre par eux-mêmes, suggérant ainsi deux réponses. Mais il faut faire attention, l’une est bonne et l’autre est fausse !

Les jeunes lecteurs doivent alors choisir entre l’une ou l’autre des réponses suggérées. Bien évidemment, les bonnes réponses sont à retrouver à la fin de l’ouvrage ! C’est une manière originale qui propose aux jeunes curieux de découvrir plein de choses sur les animaux. Entre anecdotes, vrais et faux, les animaux se dévoilent dans ce documentaire étrange et captivant, à la fois. Les deux enfants vont s’intéresser à leur chien, aux poules et leurs œufs, aux oiseaux et leur envol, aux lucioles et même jusqu’aux licornes ! Les explications des deux amis restent claires, et le livre interactif avec la participation des enfants. Des illustrations colorées viennent compléter le documentaire original.

Les animaux est un nouveau titre de la nouvelle collection Les fausses et bonnes réponses de Céleste et Mika, des éditions Glénat jeunesse. Un documentaire original et interactif, qui repose sur un jeu de questions, avec une vraie et une fausse réponse à retrouver !

