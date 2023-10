Mes premières comptines en anglais aux éditions Père Castor

Les Éditions Père Castor frappent encore fort avec leur nouveau joyau destiné à nos chérubins : “Mes premières comptines en anglais”. Ce n’est pas simplement un livre, c’est une expérience auditive, visuelle et interactive qui promet d’éveiller et de ravir les oreilles de nos tout-petits !

Imaginez : 15 des comptines anglaises les plus célèbres, ces mélodies que nous avons tous fredonnées, à découvrir ou redécouvrir en version originale. De “Old MacDonald Had a Farm” à “Jingle Bells”, chaque page nous emporte dans un univers merveilleux où la musique est reine. Et ce n’est pas tout ! Chaque comptine est joliment mise en images, offrant aux enfants l’opportunité de suivre les paroles tout en admirant de magnifiques illustrations. L’apprentissage de l’anglais n’a jamais été aussi ludique !

Un CD inclus donne vie à ces chants entrainants. Posez-le dans le lecteur, et laissez la magie opérer. Pas de lecteur CD à proximité ? Aucun souci ! Grâce à un lien d’écoute en ligne, les comptines vous accompagnent partout, sur tablette, smartphone ou ordinateur.

“Mes premières comptines en anglais” : Un voyage musical et coloré pour nos petits !

Quoi de mieux pour initier nos bambins à la langue de Shakespeare que “The Wheels on the Bus” ou “Head, Shoulders, Knees and Toes” ? Et pour les jours de pluie, rien de tel que “Rain Rain Go Away” ou “Incy Wincy Spider” pour égayer l’atmosphère.

L’immersion est totale. En plus d’être un merveilleux outil d’apprentissage, “Mes premières comptines en anglais” est un trésor artistique. Les illustrations, aux couleurs vives et aux dessins tendres, captiveront à coup sûr les regards curieux, stimulant ainsi l’imagination des jeunes lecteurs.

Les Éditions Père Castor nous prouvent une fois de plus leur maîtrise dans l’art de concevoir des livres jeunesse de qualité. “Mes premières comptines en anglais” est plus qu’un livre, c’est une aventure, une invitation à voyager à travers les sons et les images.

Alors, chers parents, si vous cherchez le cadeau idéal, ne cherchez plus ! Embarquez vos enfants dans ce voyage musical et offrez-leur des moments inoubliables.

Faites place à la musique, à l’aventure et à la découverte !