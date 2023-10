Mon premier imagier sonore d’anglais avec 200 sons !

Le nouvel ouvrage “Mon premier imagier sonore d’anglais” publié aux éditions Larousse n’est pas seulement un livre, c’est une explosion d’apprentissage vibrant au cœur de la langue anglaise. Si la mélodie des mots anglais titille votre curiosité ou celle de vos loulous, alors cet imagier est votre ticket pour un tourbillon linguistique ludique.

Équipé de 200 sons captivants, ce trésor pédagogique promet une exploration auditive des 200 mots essentiels de la langue de Shakespeare. Il ouvre les portes de l’essence anglophone, dévoilant les fruits, les transports, les animaux de compagnie, les vêtements, le corps humain, la nourriture, et bien plus encore, avec une facilité déconcertante.

Un voyage sonore ludique dans le lexique anglophone avec ‘Mon premier imagier sonore d’anglais’

L’aventure commence quand on sélectionne une carte de l’enveloppe, on la glisse dans le cadre et — bam — on appuie sur “Go !” La magie opère, les enfants sont transportés dans un univers où le son et l’illustration sont les guides. Ils appuient sur des pastilles à côté des images et voila, les mots prennent vie ! Avec 20 thèmes variés, dont les vêtements, ma chambre, ma maison, ma cuisine et les repas quotidiens, chaque page tourne une nouvelle feuille de la découverte.

L’innovation frappante réside dans la représentation visuelle. Ici, pas de dessins fantaisistes. Que des images réelles qui facilitent la liaison entre le mot prononcé en anglais et l’objet réel. Cette approche réaliste est une aubaine pour assimiler avec aisance et rapidité. Je pense aussi que c’est la première fois que je vois un imagier sonore avec autant de sons. Et rien que pour ça j’adore !

L’imagerie sonore est pétillante, rendant l’apprentissage de l’anglais moins une corvée et plus une célébration. C’est une immersion dans un monde où chaque son joue la note de la curiosité, chaque image peint le tableau de l’understanding.

“Mon premier imagier sonore d’anglais” n’est pas qu’un livre, c’est une passerelle ludique vers la familiarité avec l’anglais, rendant l’apprentissage de la langue aussi simple et joyeux qu’un jeu d’enfant. Plongez dans cette aventure linguistique et sonore, et laissez les sons anglophones colorer l’imagination des jeunes esprits ! En tout cas, bravo Larousse pour cette nouveauté !