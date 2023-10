Géopolitique – Histoire et théories – Éditions Steinkis

Tu n’y connais rien en géopolitique, et tu n’as pas envie de te retrouver le nez dans une explication pompeuse au pouvoir de somnifère. Ne t’inquiète pas !!! Avec ce titre, non seulement, c’est drôle, mais en plus super ludique, grâce à Hérodote, le « père de l’histoire » qui va te faire un résumé explicatif des débuts de l’Histoire/Géo, avec des théories et des finalités que même lui, n’attendait pas !!!

Un one-shot qui mêle plaisir, rigolade et …. savoir, sans prise de tête.

Disponible aux Éditions Steinkis, depuis le 07 septembre 23. + 12 (où peut être la nuit des temps !!!!)

Le décor :

Une femme assise dans son salon…

La zapette à la main, la couverture sur les genoux. Il ne manque que ce gros chat fainéant. Et nous sommes prêts à écouter les news dans le poste de télévision. On annonce qu’avec les nouvelles réformes du Bac et des programmes scolaires. Les profs n’ont qu’à faire un mix entre l’histoire et la géo, pour obtenir de la Géopolitique.

Quoi ??? Personne n’y comprend rien !!!! Heureusement, en 480 Av JC, né Hérodote, célèbre chez les historiens, comme le « Père de l’histoire ». Il est là, avec sa grosse barbichette et son tempérament de feu, pour vous expliquer et vous décortiquer tout ce marasme !!!!

Même s’il n’a ni internet​, ni les réseaux sociaux, en combinant son savoir ancien et les nouvelles technologies, il est au courant de tout : de son époque, depuis le centre du monde, dans ce qu’on appelle présent la ville de Bodrum. Jusqu’à notre époque !!!

Alors assieds- toi, concentre-toi, rigoles bien, car tu vas découvrir la Géopolitique, avec humour et caricature pour mieux enregistrer le tout dans ton petit cerveau de moineau !!!!

Le point sur la BD :

Ha la la !!! Si tous les professeurs peuvent être aussi cools que Vincent Piolet, on pleurerait pour pouvoir participer à leur cours !!! Il nous permet, en un one-shot, de nous balader des époques avant JC ( pas jean christophe évidemment!!) , jusqu’aux temps modernes. Grâce à son scénario didactique, mêlant définitions, explications, faits et hypothèses explicatives. Ainsi que son petit personnage vraiment trop drôle, le lecteur avale des informations indigestes, de manière légère et avec plaisir en plus !!!! La géopolitique n’a plus de secrets.

Ce qui n’est pas donné dès le départ, car, déjà, rien que les mots histoire et géographie, ça ne donne pas toujours envie !!!

Mais là, c’est parfait pour apprendre, l’auteur rend chaque fait, chaque explication, chaque hypothèse aussi passionnante et rigolotes que possible. Son langage et ses clins d’yeux imagés touchent n’importe quelle tranche d’âge, du coup, Géopolitique rime avec illustrations caricaturales de Nicola Gobbi. Un illustrateur que l’on retrouve avec grand plaisir, car il nous avait déjà passionné sur le titre “Les héros de l’étoffe” !!!!

C’est le combo parfait, humour/puit de connaissance aux Éditions Steinkis.

La conclusion :

Un ouvrage parfait à faire découvrir dès le collège. Pour pouvoir appréhender, et surtout assimiler avec facilité et humour (blanc ou noir !!) des informations importantes. Géopolitique aux Éditions Steinkis fait partie de cette lignée de BD intelligente et ludique. Ça pousse à la curiosité les pré-ados, des ados, et même des adultes, sans efforts drastiques d’apprentissage.

La facilité et la connaissance à portée de main… Et de cerveaux fatigués !!!!