Les futurs de Liu Cixin – L’océan des rêves

L’océan des rêves est le quatorzième tome de la série Les futurs de Liu Cixin, des éditions Delcourt, paru fin août 2023. Une bande dessinée de Rodolfo Santullo et Jok, qui présente une aventure de science-fiction, soulevant la question de l’art dans la société humaine.

C’est le festival des arts de la neige et de la glace. Des sculptures grandioses et magnifiques sont à observer. Deux personnes sont venues voir Dong Yang, qui ne peut s’empêcher d’en faire des tonnes. En effet, l’homme se démène comme un saumon remontant la rivière. Avec un marteau et un pic, il sculpte un bloc de glace. Lorsqu’il finit, il se relève pour voir son œuvre. Derrière lui, la femme le félicite. Elle trouve cela magnifique, mais n’arrive pas à reconnaître de quoi il s’agit… Levant les bras au ciel, Dong Yang affirme que c’est de l’art ! Pour se moquer un peu, la femme affirme que sa fille de deux ans fait, elle aussi, de l’art ! Soudain, dans le ciel, quelque chose apparaît. Une boule d’énergie semble arriver droit sur eux. La foule est prise de panique, tout le monde crie et tente de fuir.

La boule s’arrête avant de toucher le sol. A l’intérieur, une créature, issue d’une matière noire s’invite au festival d’art. Elle veut, elle aussi démontrer son art, mais de manière radicale. L’entité pille toute l’eau de la planète, laissant l’humanité démunie et au bord de l’extinction. La bande dessinée, à travers ce récit inquiétant et captivant à la fois, offre un récit d’anticipation alertant. En effet, l’eau est une ressource vitale qui, à cause de cette entité, va disparaître et mettre en péril l’humanité. Malgré les tentatives de discussions et la dissuasion militaire, il n’en est rien, l’alien poursuit son œuvre… Le récit alerte, mais offre peu d’action, menant plutôt vers une réflexion autour des ressources et de l’art. Le dessin est semi-réaliste, offrant un trait assez dynamique. Les personnages restent expressifs, malgré le trait qui manque de fluidité.

L’océan des rêves est un nouveau tome de la collection Les futurs de Liu Cixin, des éditions Delcourt. Un récit d’anticipation qui interpelle sur la question de la place de l’art dans la société humaine et l’épuisement de la ressource d’eau dans le monde, son exploitation, la répartition…

