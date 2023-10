Leonidas – Une nouvelle gamme dédiée aux enfants

Pour la rentrée, des animaux funs s’invitent chez Leonidas, à travers une collection fun et gourmande. Une nouvelle gamme dédiée aux enfants, qui restera toute l’année dans la gamme permanente de Leonidas. Des savoureuses gourmandises au chocolat durable 100% pur beurre de cacao et sans huile de palme.

Depuis 1913, Leonidas créer de véritables moments de bonheur gustatif et d’émerveillement, accessibles à tous. La marque s’est forgée, au fil des années, une belle réputation. Ainsi, les maîtres chocolatiers s’investissent toujours. Ils travaillent avec du chocolat belge 100% pur beurre de cacao, sans huile de palme, ainsi qu’avec des ingrédients sélectionnés avec grand soin. Pour plaire à toute la famille, et cela à tout moment de l’année, la nouvelle gamme vient dorloter les enfants !

La nouvelle gamme est accompagnée d’adorables animaux, offrant un univers fun et coloré. Les produits respectent la tradition du chocolat belge, avec des ingrédients fins. Pour les anniversaires et les goûters gourmands, pour féliciter ou juste pour faire plaisir, différents produits sont à découvrir, offrir et déguster !

Des boules en chocolat, très appréciées par les petits et les grands gourmands, proposent des saveurs diverses. Huit boules sont donc à retrouver et savourer, au chocolat blanc, au chocolat au lait, ou au chocolat noir, avec différents fourrages, au praliné, en grande majorité. Le préféré des enfants, qui surprend, le chocolat au lait fourré au praliné pétillant ! La boule chocolat blanc fourrée au praliné riz soufflé, ou encore celle au chocolat au lait fourrée à la pâte noisettes, sauront plaire aux enfants. Une gamme de huit boules de chocolat savoureuse qui reste reconnaissable, avec les différents animaux représentés dessus.

Des sucettes au chocolat, des moulages, des pièces en chocolat et des oursons à la guimauve viennent agréablement compléter la gamme pour les enfants. Ils sont tous à retrouver dans des emballages assortis, aux couleurs à et l’effigie de ces drôles et adorables animaux. Des cônes, des cubes et des sachets, pour toutes les tailles, suivant les gourmands, mais toujours aussi funs et colorés.

Le petit plus est certainement cette boîte de crayons de couleur en chocolat, avec l’espiègle singe ! Huit crayons de couleur savoureux, des chocolats au lait décoré de confiserie colorée, qui restent savoureux et fondants. Une attention délicate et amusante, à prix raisonnable, qui saura plaire aux enfants, qui n’hésiteront pas à croquer dedans !

Leonidas marque la rentrée, avec cette nouvelle gamme permanente, dédiée aux enfants. Des animaux souriants et amusants qui présentent des boules en chocolat, des oursons à la guimauve, des moulages, des sucettes en chocolat, des pièces, des crayons… Une gamme variée, qui semble complète et surtout gourmande, aux saveurs variées, douces, fondantes et toujours réconfortantes !

Les maîtres chocolatiers Leonidas sont à retrouver par ici…