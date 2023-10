“Cannes police criminelle” sur TF1 : rencontre avec Lucie Lucas, Tamara Marthe et Jamie Bamber

Cannes méritait bien une série ! C’est désormais chose faite. A partir du 9 octobre, TF1 diffusera “Cannes police criminelle”, une mini-série inédite en six épisodes de 52 minutes. Comme le titre l’indique, Cannes ne se contente pas de servir de décor. Cette série internationale, réalisée par Camille Delamarre, montre la cité des festivals sous un autre jour, loin des clichés. Lucie Lucas et Tamara Marthe “Shy’m” forment un duo de policières qui vont croiser la route d’un charmant et mystérieux anglais interprété par l’acteur Jamie Bamber. En toute logique, les deux premiers épisodes de la série ont été projetés en avant-première au festival Canneseries, en avril dernier, en présence des trois comédiens. Nous avons eu la chance de les rencontrer à l’hôtel Marriott. Ils nous ont présenté leurs personnages et nous ont dit combien ils avaient été ravis de tourner à Cannes.

France Net Infos : Connaissiez-vous Cannes avant de tourner la série ?

Tamara Marthe : Je ne connaissais que la Croisette ! C’était chouette de découvrir Cannes dans son entièreté, grâce à la série ! Quand on ne tournait pas, on profitait aussi du paysage qui s’offrait à nous.

Lucie Lucas : Moi, je connaissais la région puisque j’ai de la famille à Antibes et à Vence. J’ai l’habitude de venir au Festival de Cannes depuis que j’ai 18 ans. Je connaissais donc un peu la ville mais je l’ai découverte davantage pendant le tournage. L’arrière-pays est magnifique !

Jamie Bamber : Ma mère habite dans le Var depuis 25 ans donc je connais la région. Quand on habitait Paris, on descendait chaque été à Antibes pour passer les vacances chez ma marraine qui est mariée avec un Corse. Elle avait un hôtel au Cap d’Antibes. Je connaissais bien la région mais finalement pas tellement la ville de Cannes. C’était donc un plaisir de passer trois mois ici. Mes trois filles sont venues me voir pendant le tournage. J’avais l’impression de faire chambre d’hôtes ! C’était agréable de partager ce plaisir avec elle. L’une d’elles a un petit rôle dans la série. Elle interprète justement ma fille.

France Net Infos : Tamara et Lucie, vous incarnez deux policières. Elles ont un fort caractère mais elles sont aussi sensibles…

Lucie Lucas : Camille, mon personnage, est exactement comme cela. J’ai trouvé qu’il y avait un très bel équilibre entre son côté féminin et son côté masculin. Elle n’hésite jamais à foncer dans le tas ; elle suit son bonhomme de chemin sans se laisser corrompre. En même temps, elle est douce, tendre, féminine. Elle est toujours bien coiffée, bien maquillée. Ses looks sont très étudiés. Elle est sensible à l’écologie. J’ai beaucoup aimé jouer un tel personnage.

France Net Infos : Dès le premier épisode, on voit que Camille vit une situation difficile. Le procès de son père va bientôt avoir lieu. Elle sait qu’elle peut compter sur sa coéquipière Léa…

Tamara Marthe : Il y a une forte complicité entre ces deux femmes. Elles travaillent ensemble depuis plusieurs années. Elles sont devenues amies. Léa, contrairement à Camille, est originaire de Paris. Elle a fait le choix de venir travailler à Cannes et d’y rester, grâce ou à cause de Camille. On le découvrira au fil des épisodes. Léa a un caractère peut-être plus masculin que Camille. Ce qui est moderne dans cette série, c’est qu’on confie à ces deux policières des enquêtes importantes. On a tourné plusieurs scènes très physiques.

France Net Infos : Jamie, votre personnage, est très ambigu. On ne comprend pas bien ses motivations au début…

Jamie Bamber : Il représente le côté international de la Côte d’Azur. Il y a beaucoup de gens comme lui ici ! Il voyage partout ; il connaît tout le monde. On ne sait rien de son passé au début et peu à peu on va découvrir que ce passé est honteux. On ne sait pas comment il a gagné sa vie. J’ai une petite idée sur la question. Il essaye de reconstruire une existence à Cannes. Il veut retrouver sa fille qu’il n’a pas vue depuis des années. Il habite sur un bateau. Sa façon d’agir, c’est de jouer avec la confiance des autres. Il est intelligent, bavard, solaire et sait user de son charme. Dans le premier épisode, il rencontre Camille. Il lui rentre dedans en voiture. Puis, au fur et à mesure que son enquête avance, il est toujours là, dans ses pattes. Il a un côté agaçant au début. Il pique la curiosité de Camille et celle des téléspectateurs.

France Net Infos : Il va donc un peu perturber le duo que formait Camille et Léa…

Lucie Lucas : Bien sûr ! Le duo devient un trio et, au sein du trio, des duos vont se former ! C’est ce qui va permettre d’explorer plein de facettes de chacun des personnages. On va aussi faire face à des situations plutôt cocasses…

“Cannes police criminelle” avec Lucie Lucas, Tamara Marthe et Jamie Bamber à partir du 9 octobre sur TF1.