De 0 à dix – Ed. Grasset

De 0 à dix est un petit album jeunesse coloré, des éditions Grasset, paru en septembre 2023. Un livre, carré et malin, de Chrisitan Demilly et Alice de Nussy, pour les jeunes lecteurs, qui propose de découvrir les nombres, de zéro à dix, mais aussi d’autres notions simples, de réflexions fondamentales.

Le premier nombre présenté est le zéro. Dis ronds, en dessous, restent tout blanc. Sur la page d’à côté, il n’y a rien, zéro dessin, zéro illustration, zéro motif. Sur la double page suivante, le un est présenté. Le nombre en lettres et en chiffre, avec un point coloré, sur les dix. A côté, un grand rond, de la même couleur, avec le mot seul. Seul, comme quelque chose d’unique… La double page suivante dévoile le nombre deux. Là encore, il est représenté en nombre et en lettres. Deux points de couleurs différentes sont coloriés, parmi les dix. Sur la page, à côté, deux ronds de mêmes couleurs sont l’un contre l’autre, l’un proche de l’autre.

Le livre paraît simple, il est pourtant complet et plaisant, invitant à découvrir les nombres, et bien plus encore. En effet, les jeunes lecteurs vont apprendre à compter, à reconnaître et lire les nombres, en lettres et en chiffre. Mais au-delà de ça, l’album présente des notions simples, pour les enfants. Ainsi, il y a « proche » et « contre », lorsque les deux ronds sont côte à côte. Des notions de distance, que les enfants vont pouvoir apprendre et comprendre. D’autres notions de situations, de tailles, entre autres, viennent compléter les apprentissages des enfants. Le livre est ludique et intéressant, jouant avec le graphisme et les mots. Le dessin reste simple et coloré, néanmoins efficace et visuel.

De 0 à dix est un petit album jeunesse, des éditions Grasset, qui propose de découvrir les nombres et plus encore… En effet, les nombres sont accompagnés de notions de grandeur, de distance, de situations, entre autres, pour aller plus loin dans les apprentissages, mais tout en douceur et selon le rythme de chacun.

