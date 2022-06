Les héros de l’étoffe : la fabuleuse histoire du textile aux Éditions Steinkis

Partagez





Et si les « créateurs » de textiles de toutes les époques, se retrouvaient en un seul et même point pour discuter et croiser leurs expériences !! C’est l’idée de cette BD en one shot ! Nous découvrons tous « Les héros de l’étoffe » de la période glaciaire à Karl Lagerfield, en passant par une réflexion détaillée sur les premiers échanges commerciaux historiques, pour nous retrouver en pleine innovation et industrialisation !

Laissez vous embarquer dans un voyage ludique, amusant et passionnant, accompagné par une archéologue de renom, disponible aux Éditions Steinkis depuis le 9 juin 2022. (+10)

Le décor :

Le grand salon du textile…

Pétronille Griffon, archéologue, a rendez-vous avec Monsieur Paléo, venu expressément tout droit de son ère glaciaire pour nous présenter son mode vestimentaire ! Il est très étonné de la chaleur environnante, et doit rapidement enlever ses vêtements faits de peaux d’animaux et de fourrures.

Pendant ce temps, Pétronille commence sa rétrospective scientifique concernant les nouvelles découvertes faite sur les premiers « habits ». Et c’est avec un grand étonnement, que Monsieur Paléo apprend que c’est grâce à un séquençage ADN du génome d’un pou de corps, que plusieurs nouvelles informations sont venus bousculer les informations acquises.

Car l’avènement des premières « protections thermiques » est finalement arrivé lors des premières migrations des hominidés vers des régions plus froides.

De l’apprentissage du traitement des peaux de bêtes, à la conception de vêtements grâce à des aiguilles faite d’os il y a 800 000 ans, l’évolution cognitive fût un grand changement !!

Sans compter l’utilisation intégrale de chaque partie de l’animal, pour confectionner un éclairage, des armes, des parures… Certains cuirs étaient même colorés avec des pigments qui ressemblent à ceux retrouvés sur les peintures rupestres. Pétronille est un peu sceptique, ce qui énerve rapidement Monsieur Paléo.

Mais attendez, voilà la reine des réseaux sociaux qui débarque : #samantabeauty, avec son look très tendance…

Le point sur la BD :

Un one shot ludique et extrêmement réflexif des Éditions Steinkis. Englobant l’Histoire du textile, des premiers âges jusqu’à aujourd’hui. En y insérant les données d’innovations, les avantages et inconvénients de l’industrialisation. Mais aussi prenant une dimension humaine, sociale, et écologique.

La BD « Les héros de l’étoffe » est intelligemment renseignée par les recherches de Séverine Laliberté, archéologue au CNRS. Et Audrey Millet, experte en écosystème de la mode !!! Autant vous dire que « Les héros de l’étoffe » est une mine d’informations passionnantes, que les autrices ont adapté du plus jeune au plus âgés des lecteurs !!

Elles exposent les faits grâce à leur protagoniste principale, avec beaucoup d’humour et d’objectivité. Ce qui rend la lecture réflexive et dynamique.

Nicola Gobbi s’empare des graphismes, en les rendant caricaturaux, ce qui augmente sensiblement l’amusement, et la vulgarisation totale des passages scientifiques, sociaux, ou même politiques !

La conclusion :

Un excellent « manuel » drôle, pédagogique (même pour les adultes !!), et éducatif ! Les héros de l’étoffe aux Éditions Steinkis sont une lecture extrêmement complète et détaillée avec beaucoup de malice grâce à cette archéologue passionnée au caractère bien trempé ! Un one shot pour les curieux de tout âge, à utiliser comme support scolaire pour les enfants et pré-ado, et comme mine d’information pour briller en société, ou simplement parfaire sa culture personnelle pour les ados et les adultes !!!!

Coup de cœur assuré !