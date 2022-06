Docteur Catherine DOLTO – Les livres de la collection Mine de Rien

Dans la collection « Mine de Rien » aux Éditions Gallimard Jeunesse, il y a les incontournables livres racontés par le Docteur Catherine Dolto, illustrés par Robin. Véritable soutien pour les parents, ils vont guider les enfants durant plusieurs phases de leur développement, dans les bons moments et les plus compliqués.

Les livres cités ci-dessous sont à retrouver ICI.

Dialoguer avec les enfants de façon constructive

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons des ouvrages du Docteur Catherine Dolto qui apporte son expertise de thérapeute en se mettant à la portée des enfants. Et parmi les derniers titres que nous avons appréciés, il y en a quatre qui abordent des thématiques essentielles à leur bien-être. Le docteur va tenter de les éclairer autour de sujets graves et difficiles à aborder tel que l’inceste. L’importance d’obéir à ses parents malgré toute la frustration que cela peut engendrer. Ou encore, des informations plus légères autour de l’émancipation, ainsi que l’amitié qui semble avoir une place de choix dans leur vie.

« Interdit dans la famille »

Nous avons été agréablement surpris de voir que le docteur proposait un livre autour d’un sujet encore trop tabou, l’inceste. Elle a compris qu’il faut en parler pour libérer la parole, pour que les enfants puissent se sentir suffisamment en confiance pour se confier à leurs parents ou à des professionnels. Ici, il est donc question de familiariser les enfants sur ce qui se fait ou non au sein d’une famille.

Elle va d’abord donner une définition de l’amour, l’amour entre les parents, ceux entre frères et sœurs ou encore ceux au sein d’une même famille. Elle va insister sur ces gestes qui peuvent sembler anodins et qui ne le sont pourtant pas, les choses permises et non permises. Et plus clairement, tout ce qu’il est interdit de faire entre adultes et enfants notamment. Le livre est riche, les exemples sont pertinents, il fait partie des indispensables à avoir dans notre bibliothèque.

« Qui commande ? »

Comme son nom l’indique, « Qui commande ? » va parler d’autorité parentale de façon positive. Le but étant d’expliquer aux enfants que leurs parents sont là pour veiller à ce qu’ils soient en sécurité. Au travers d’une histoire amusante, le docteur va aborder des situations bien connues des enfants, comme le refus total d’obéir, les petites crises de nerfs, la difficulté de coopérer. Tout cela va leur sembler familier, et ils comprendront l’importance d’être discipliné, notamment lorsqu’on participe à des activités, à l’école, etc.

« Les amis »

Ah les amis ! Dès leur plus jeune âge, les enfants sont très attachés aux gens qui les entourent au quotidien. C’est notamment le cas avec les copains que l’on se fait à l’école notamment. Mais attention, l’amitié peut parfois faire mal. Le docteur Dolto explique cela très bien par des exemples parlants, les enfants n’auront aucun mal à s’identifier. Et cela pourra libérer la parole également, car il est difficile de dénoncer un copain, donc pas toujours évident pour les parents de comprendre ce qui se passe.

« Tout seul »

Plus léger, ce livre parle de l’importance pour les enfants d’apprendre à faire les choses par eux-mêmes. Et ils ont besoin de cela pour leur développement. Sauf que parfois, cela ne se passe pas aussi facilement qu’on pourrait le croire. Lorsqu’on ne réussit pas à faire les choses par soi-même, cela peut très vite terminer en crise au plus grand désespoir des parents. Mais il y a aussi les grandes fiertés de réaliser des choses tout seul : faire du vélo sans roulettes, cuisiner, s’habiller, ranger sa chambre, lire, acheter du pain, partir en voyage. Des étapes importantes de la vie qui forment et rassurent l’enfant.

D’autres titres signés Dolto sont disponibles dans la collection Mine de Rien. N’hésitez pas à vous rendre sur le site des Éditions Gallimard Jeunesse pour les découvrir.