Livres d’activités et coloriages aux Éditions Gallimard Jeunesse

Les enfants raffolent de livres d’activités lorsqu’ils sont en vacances. Et bien souvent, il est difficile d’en trouver pour les petits autour de l’âge de 3 ans. Bonne nouvelle, publiés aux Éditions Gallimard Jeunesse, 2 livres d’activités viennent de faire leur apparition. Dans des thématiques différentes, les enfants vont s’amuser avec leurs héros préférés, Trotro et Zaza ainsi que les fameux Pyjamasques.

Super cahier d’activités et de coloriages Trotro et Zaza

Quel plaisir de retrouver Bénédicte Guettier et Trotro, le héros préféré des tout-petits autour d’un cahier d’activités hyper complet. Sans surprise, on reconnaît bien l’univers de Trotro et Zaza, pour le plus grand plaisir des enfants qui sont friands de leurs aventures. Le cahier a été pensé de façon à ce que les héros participent également aux activités. D’ailleurs, ils s’adressent aux enfants tout au long de la narration. On les retrouve également en train de colorier, de dessiner en même temps que le jeune lecteur, du début jusqu’à la fin. Et sans surprise, ils sont plus que canailles ces deux-là !

Les enfants feront la connaissance de différents animaux ou personnages qui occupent chaque activité. Bénédicte Guettier n’hésite pas à les faire participer à la narration en intégrant leur dialogue dans des bulles, un peu comme dans une bd. Quant aux activités, elles sont nombreuses et complémentaires. Ils vont pouvoir colorier, dessiner grâce à des pointillés, chercher les différences d’une image à l’autre, recopier également. Ils vont beaucoup s’amuser et apprendre tout un tas de petites choses qu’ils ne connaissent peut-être pas encore.

À l’abordage ! Plus de 50 jeux et coloriages Pyjamasques

Les fans des Pyjamasques ne seront pas en reste, puisque le cahier d’activité Pyjamasques fait une entrée remarquée avec pas moins de 50 jeux et coloriages. Les enfants seront ravis de retrouver leurs héros préférés, à savoir Yoyo, Bibou et Gluglu déguisés en pirates, prêts à lancer des défis aux enfants. Le cahier en lui-même est super-sympa. Les illustrations de Romuald font ressortir sa passion pour les dessins animés. Quant à son contenu, tout est bien organisé, classé par numéros. Les jeunes ne vont pas s’ennuyer, ils vont se lancer dans des devinettes, des missions de cherche et trouve, des reconstitutions de puzzle, des labyrinthes, ainsi que de nombreux coloriages. D’ailleurs, ils pourront retrouver un poster à colorier en toute fin du livre.

Les enfants seront ravis de faire ces activités en vacances entre deux sorties ou simplement pour le plaisir d’être accompagnés de leurs héros préférés.