Masques – Le masque sans visage

Le masque sans visage est le premier tome de la nouvelle série jeunesse Masque, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Kid Toussaint et Joël Jurion, parue en mai 2022, qui présente une aventure fantastique, de super-héros à devenir, des masques étranges…

Veracruz, le 2 novembre, dans les rues, la population fête les morts. Sur un côté, deux jeunes garçons sont venus voir un vieil homme, cireur de chaussures. L’un d’eux explique au papy qui lui aussi, avant, il gagnait sa vie ne cirant des chaussures, il se faisait 2 000 pesos par jour, s’il voulait ! Aujourd’hui, il a changé de boulot, il est dans la restauration et ça lui rapporte beaucoup plus. Il propose donc au vieil homme de rentrer dans l’affaire. Le papy souri et fait mine de rien. Cependant, il demande, malgré tout, s’il est obligé de porter un de ces t-shirts horribles. Les gamins expliquent alors qu’ils vont juste refiler une poignée de prospectus pour le restaurant, contre 2 000 pesos. Le vieil homme devra les distribuer à ses clients. Aussi, pour chacun de ces clients qui viennent de la part du papy, il recevra 10 pesos. Le vieil homme repousse les gamins, affirmant qu’il n’est pas con !

Des adolescents vont devenir des héros, grâce à des masques aux pouvoirs exceptionnels et magiques. Des objets étranges qui vont changer la vie de ces enfants, qui vont aussi faire de terribles expériences. Trois jeunes gens sont ainsi à découvrir, dans ce premier tome, entre autres, avec un quatrième adolescent, vers la fin, ainsi que quelques adultes, pour organiser tout cela. En effet, la bande dessinée présente, aussi, quelque peu, une organisation de quelques adultes, autour de ces masques magiques, qui pourraient se retrouver entre de mauvaises mains. Le récit est plaisant à découvrir, plutôt bien rythmé et découpé, proposant de suivre chacun de ces héros à devenir, puis, leur première mission, pour tenter de sauver l’un d’entre eux, en très mauvaises postures. Les masques évoquent diverses cultures et époques, ils sont curieux, inquiétants, fascinants. Les adolescents ont chacun leurs problèmes, leurs caractéristiques et leur personnalité, ils sont rapidement attachants. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait dynamique, fluide, des personnages expressifs et un découpage énergique.

