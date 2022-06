Trading de bitcoin : Comment cela fonctionne ?

Quand vous décidez de vous lancer dans le trading de bitcoin, il y a toujours une alternative à l’usage des portefeuilles afin d’obtenir et de placer l’argent. À la place, il existe une autre solution : trader sur les variations du cours du bitcoin grâce aux CFD. Que faire alors pour trader le bitcoin ?

Comment fonctionne le trading de bitcoin ?

Dans le milieu, il existe deux types de méthodes pour le trading de bitcoin :

• L’échange de bitcoins : Cette technique consiste à procurer des bitcoins en bourse, en espérant les vendre quelques jours après afin de faire un bénéfice. Cette technique se fonde majoritairement sur les serveurs de conjonction des centraux bitcoin, qui ne sont pas souvent fiables. En effet, les portemonnaies qui gardent beaucoup de bitcoin et d’autres cryptomonnaies sont des proies faciles pour les hackers et les escrocs.

• Le Contrat pour différence ou le CFD bitcoin : Cette technique s’appuie sur la règle des variations du cours sans être en possession de devise. Cette stratégie est généralement utilisée à partir d’un compte de trading CFD. C’est en effet un aboutissement qui se fonde sur l’effet de levier monétaire qui vous inflige à verser des taxes sur les profits en capital.

Quelles techniques de trading de bitcoin ?

Il existe plusieurs techniques pour trader le bitcoin, mais cela découle en grande partie de votre degré de pratique, de votre disponibilité, de la devise investie et de votre activité journalière. Les objectifs ne sont pas les mêmes lorsqu’il est question de trader du bitcoin et la plupart des traders vont remanier leurs implications tout autour du trading, alors que certains désireraient que le trading avance autour de leurs implications.

Si vous souhaitez alors vous lancer dans le trading de bitcoin, voici les techniques les plus utilisées :

• Day-trading bitcoin

• Bitcoin de swing-trading

• Bitcoin scalping

• Expert advisors pour les marchés du bitcoin

Existe-t-il une plateforme fiable pour le trading bitcoin ?

Oui ! Il existe un grand nombre de plateformes fiables pour trader le bitcoin, et Bitiq en fait partie. Cette plateforme concorde à tous les degrés de pratique et peut être paramétrée plus facilement en fonction de vos besoins. En tradant sur Bitiq, vous bénéficiez d’un grand nombre d’avantages, à savoir :

• Des investissements plus stables

• Un volume d’unités de circulation important

• Une immunité contre l’inflation

• Un programme simple et facile à utiliser.