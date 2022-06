“Et maintenant”, un spectacle en hommage à Gilbert Bécaud : rencontre avec Jules Grison

Depuis plusieurs années, Jules Grison interprète sur scène les titres des plus grands artistes de la chanson française : Piaf, Brel, Aznavour et désormais Bécaud. Avec Gil Marsalla, à la tête de Directo Productions à qui l’on doit notamment le magnifique « Piaf symphonique » avec Isabelle Boulay actuellement en tournée, il a mis en scène « Et maintenant », un spectacle en hommage à Gilbert Bcéaud, créé à l’occasion des vingt ans de la disparition de cet immense chanteur né à Toulon et élève du conservatoire de Nice. C’est précisément dans la capitale azuréenne, à l’Opéra de Nice, que ce spectacle a été présenté il y a quelques jours, devant un public conquis, avant que ne démarre une tournée internationale à partir de novembre. Quelques jours avant cette représentation tant attendue, nous avons pu interviewer Jules Grison qui nous a fait part de sa passion pour Gilbert Bécaud et de son enthousiasme à interpréter ses chansons sur scène.

France Net Infos : Avec Gil Marsalla, vous avez à cœur de préserver ce patrimoine culturel musical…

Jules Grison : J’aime la chanson française et j’ai envie d’embarquer les gens en les faisant pleurer, rire, en les faisant réagir ! Oui, on se sent presque un devoir de conserver quelque choses qui est en train de foutre le camp. Avec Gil, on a commencé en 2014 avec la tournée « Paris, le spectacle » puis on a fait « Formidable Aznavour » et maintenant ce spectacle sur Bécaud.

France Net Infos : Comment s’est opéré le choix des chansons pour ce spectacle ?

Jules Grison : chaque chanson de Gilbert Bécaud raconte quelque chose, un peu comme un film. Il était donc très compliqué de faire des medleys, de couper les chansons ou de les interpréter sous forme de tableaux. L’idée, c’est donc de réussir à embarquer le public dans l’univers de chaque chanson. On en a réarrangé certaines. J’essaie juste d’y apporter une touche de modernité. Dans le spectacle, il y aura les chansons les plus connues de Bécaud : « Et maintenant », « Je reviens te chercher », « L’orange du marchand », « Les marchés de Provence », « L’important, c’est la rose », « Quand il est mort le poète… » Dans le spectacle, je vais en chanter une vingtaine et le dernier quart d’heure appartient aux spectateurs qui choisissent, parmi les titres qu’on n’aura pas faits, ceux qu’ils auront envie d’entendre. On en a préparé une quarantaine, de façon à pouvoir répondre à la demande !

France Net Infos : Quelle est votre chanson préférée de Bécaud ?

Jules Grison : « La vente aux enchères ». Cette chanson est incroyable. On a l’impression qu’il s’agit d’un petit film.

France Net Infos : Le spectacle « Et Maintenant » débute à Nice, à l’opéra puis il y aura une tournée internationale….

Jules Grison : Oui, en novembre, on commence par le Canada puis il y aura l’Espagne au début de l’année 2023. A l’étranger, ils ont cette culture de notre patrimoine musical. On a aussi pour ambition de faire l’Olympia, qui est une salle mythique. Bécaud s’y est produit pas moins de 33 fois !

France Net Infos : Que diriez-vous aux jeunes pour leur donner envie d’écouter les chansons de Gilbert Bécaud et de venir au spectacle ?

Jules Grison : Très souvent, les gens me disent qu’ils viendront voir le spectacle avec leur mère ou leur père mais j’aimerais qu’ils me disent qu’ils viennent avec leurs enfants ou leurs petits-enfants parce que Gilbert Bécaud fait partie de notre culture. Aujourd’hui, on n’écrit plus comme ça dans la chanson française. Il parlait de choses drôles, légères, tragiques. Il y a des jeunes à qui les textes de Bécaud peuvent parler et ce serait dommage de les en priver. Ma fille de sept ans écoute aussi bien Soprano que Bécaud !

A l’Opéra de Nice, Jules Grison a chanté en duo avec Emily Bécaud, venue le rejoindre sur scène. Un grand moment d’émotion.