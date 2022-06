Juste avant l’éclosion – Féerie et sens de la vie chez Shockdom Éditions

Partagez





Dans la nature, de petits êtres magiques attendent chaque année la floraison de l’un d’eux. Juste avant l’éclosion, les créatures se rassemblent toutes pour y assister. Sauf une ! Pourquoi irait-elle assister à l’éclosion et la célébrer, alors que ce n’est même pas la sienne ?!!! Aussi, elle préfère aller observer les humains, à travers un miroir magique.

Jusqu’a ce jour où, pour s’épanouir plus vite, elle décide d’embrasser la mission d’aider les êtres humains, en entrant dans le corps d’un nouveau-né !



Une fable poétique et douce sur le sens de la vie à retrouver aux Éditions Shockdom depuis le 24 juin 22.



Le décor :

« Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine » Pierre Teilhard de Chardin.

C’est le jour de la floraison…

Le maître, un faune ancien, prépare l’événement avec chaque créature féerique du jardin. Tandis que la cérémonie débute, cachée dans une fleur, un des êtres magiques boude. Tout ceci ne l’intéresse d’aucune façon, surtout qu’elle-même attend depuis longtemps son éclosion. Seulement, elle n’a pas assez de maturité pour l’atteindre. Et, tout ce qui l’intéresse, c’est observer les humains à travers le miroir magique.

Elle aimerait tellement les aider. Elle est persuadée qu’en leur venant en aide, elle leur montrera un chemin bénéfique.

Constatant son désarroi, le vieux faune décide de lui donner la chance d’intégrer un corps humain en devenir. Et ça tombe bien. Ce sera le futur enfant d’un couple qu’elle observe régulièrement. Une femme dure et toujours en colère. Et un homme doux et convenant, possédant un café dans une petite ville de bord de mer.

C’est une opportunité pour cet être, mais elle va s’apercevoir que la tâche va être plus compliquée que prévue !!!

Le point de la BD :

Sur une idée de David Malan, Sara Antonellini s’empare de ce scénario fantastique et spirituel. L’œuvre des Éditions Shockdom, est proposée en one shot, et rassemble la dure tâche de cet être magique prêt à tout pour aider et changer les humains. Les rendre meilleurs. Un but compliqué qui nous rappelle combien l’homme est versatile, et peut être particulièrement blessant. Juste avant l’éclosion nous dépeint notre monde, et notre société, en ciblant l’éclectisme de l’humanité et la difficulté à changer ce qui est déjà acquis et inséré au plus profond de nos gènes. Les auteurs/trices accentuent le rapport social en travaillant sur trois générations. Le récit semble naïf et adolescent, pourtant, la trame de fond prend vite des airs philosophiques : le bien/le mal. Les travers de l’homme. Ses faiblesses. Mais aussi sa bonté et sa faculté à se dépasser.

L’imagination de Corinna Braghieri est parfaite pour les graphismes de ce titre « Juste avant l’éclosion ». C’est doux, pastel. Les personnages, dont le chara design ressemble aux animations, donnent un côté naïf à cette trame philosophique.