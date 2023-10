Bela Lugosi – Ed. Glénat

Bela Lugosi est un roman graphique, de Philippe Thirault et Marion Mousse, paru aux éditions Glénat, en septembre 2023. Une bande dessinée qui revient sur une légende de l’âge d’or Hollywoodien, Bela Lugosi, acteur qui va incarner le comte de Dracula, comme personne…

A Hollywood, dans une maison, un homme d’un certain âge se réveille. Sur sa table de chevet, il cherche un verre et constate que celui-ci est vide. Il appelle Hope, sa femme, mais cette dernière ne répond pas et préfère se maquiller. Il se lève et arrive bientôt vers elle, en lui demandant si elle l’avait entendu. Hope demande ce qu’il a encore. Bela explique qu’il souffre terriblement et qu’il lui en faut… Hope répond ferment non, expliquant qu’il n’y a plus d’argent. Ils sont fauchés, et restent dans une dèche noire ! Bela suggère que sa femme aille voir Ed, pour lui demander une avance. Mais la femme ne veut pas et répond que Bela peut y aller lui-même, car elle en assez de mendier partout. Bela affirme que s’il pouvait, il le ferait, mais sa santé est loin de lui permettre cela…

Le roman graphique revient sur la vie de Bela Lugosi, acteur qui a interprété le comte Dracula. Ainsi, alors qu’un fan vient lui rendre visite, pour en connaître plus sur lui. L’homme malade commence à lui raconter ses adieux déchirants avec Ilona, sur le quai de gare. Une histoire qu’il aime raconter, révélant aussi un menteur. Ainsi, c’est une amie, Lillian qui va raconter son histoire… Un homme qui connaît la misère avant de connaître une carrière fulgurante, à Hollywood. Il va incarner le rôle de Dracula, qui va lui coller à la peau. Une reconnaissance internationale qui va le vampiriser et l’homme sombrera dans la drogue… La bande dessinée présente cet homme à la vie sentimentale complexe, à ses triomphes et ses défaites, entre légende et réalité. Le dessin est travaillé, pour garder une ambiance particulière, en noir et blanc et gris, avec un trait plutôt rond.

Bela Lugosi est un récit complet présentant une légende de l’âge d’or d’Hollywood, des éditions Glénat. Un roman graphique qui présente le parcours de l’acteur qui incarna le mieux Dracula, à travers triomphes et défaites, amours, tournages, amitiés, drogues…

