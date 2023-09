Au cœur des solitudes – Ed. Sarbacane

Au cœur des solitudes est une biographie, par Lomig, sur le parcours particulier de John Muir, parue aux éditions Sarbacane, en septembre 2023. Une bande dessinée riche et dense, qui présente le road trip de John Muir, après son accident à la scierie…

Un homme se réveille en sursaut, il a les yeux bandés. Depuis l’accident, il se réveille chaque jour, dans un mouvement brusque. Il se dit que tout cela n’est qu’un cauchemar et qu’il n’a qu’à soulever ses paupières pour faire entrer, de nouveau, la lumière. Il pourrait ainsi voir réapparaître tout ce qui fait son monde. Mais l’homme reste pétrifié, en touchant son bandage. C’est lui qui lui rappelle brutalement que plus rien ne pourra peut-être franchir le portail de ses yeux. Il a peur de rester irrémédiablement dans les ténèbres. C’est une terrifiante épreuve, pour John, de rester confiné dans une chambre sombre, en attendant une guérison aussi hypothétique. John peut seulement se plonger dans le souvenir de ses vingt-huit premières années et regretter ce qu’il n’a pas eu le temps de vivre… Mais il espère et de toutes ses forces.

C’est un fabuleux road trip qui est à découvrir à travers une partie de la vie de John Muir. La biographie se focalise, sur l’après accident de l’homme et de la peur de la perte de la vue. Suite à cela, John prend la décision de vivre pleine, de partir découvrir la nature. A la rencontre de la vie sauvage, l’homme découvre des paysages, des animaux, des personnages. Le voyage est incroyable, offrant une bande dessinée pleine de surprises et de défis. Il y a aussi de merveilleux moments de poésie et d’émerveillement. L’écologie et le respect de la nature, comme le respect des autres sont au cœur de ce récit aussi intéressant, que captivant. Un voyage au cours duquel va naître les prémices de la protection de la nature et de l’idée de l’écologie. Le trait est précis et détaillé, parfois, offrant quelques belles planches à découvrir.

Au cœur des solitudes est une biographie intéressante et captivante, des éditions Sarbacane. Un récit qui revient sur une partie de la vie de John Muir, qui après un accident, dans lequel il risque de perdre la vue, va partir découvrir la nature sauvage à travers un road trip incroyable.

