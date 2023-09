Marshal Bass – Hell Paso

Hell Paso est le dixième tome de la série Marshal Bass, des éditions Delcourt, paru en septembre 2023. Une bande dessinée de Darko Macan et Igor Korday. Elle présente une nouvelle aventure violente, pour l’esclave affranchi devenu shérif afro-américain.

Avril 1878, aux portes d’El Paso, un homme semble tiré par des hommes de l’armée des Etats-Unis. Il supplie, explique qu’ils n’ont pas le droit de faire cela, et qu’il n’a rien fait ! Les hommes l’approchent d’un canon et le ligote au bout. Le major Philip Penn rappelle au lieutenant Appleby qu’il vient de donner un ordre. Le lieutenant espère que le major reconsidère son ordre, mais il n’en est rien. Puis, il annonce aux habitants d’El Paso que le concitoyen qui a été capturé, alors qu’il essayait de passer outre le corridor de sûreté établi par l’armée, va être condamné à une exécution sommaire. Solidement attaché au bout du canon, l’homme n’en revient pas et croit vivre un cauchemar. Alors qu’il prie, l’ordre est donné de tirer au canon. Le corps du pauvre homme se voit déchiqueté, la scène est horrifique. Seul, le major Philip Penn rit…

Le récit se lit assez facilement. Il oscille entre ce qui se trame à El Paso, les faits de River Bass et sa famille qui continue à vivre sans lui… Le western reste bien mené et découpé, offrant son lot de violence, de haine et de sang. Le marshal apprend que son patron, le colonel Helena, est une fâcheuse posture à El Paso, assiégée par le major Philip Penn, qui lui voue une haine sans nom. La tension, les morts, la maladie, la folie semblent s’emparer de plusieurs personnages, dans cette bande dessinée assez violente. Le racisme et la vengeance, sont toujours au cœur de cette série captivante. Elle présente un héros particulier, mais qui semble moins au centre de cette aventure et plus spectateur. Le dessin reste singulier et captivant, un trait épais, parfois maladroit et pourtant envoûtant.

Hell Paso est le dixième tome de la série Marshal Bass, des éditions Delcourt, qui vient clôturer le diptyque entamé au tome 9. Un album captivant, un western violent, dans lequel on retrouve des personnages, mais où le héros semble un peu plus effacé.

