Bonne nuit, un livre boite à musique trop chou !

Le livre boîte à musique “Bonne nuit” est une véritable merveille pour les enfants et leurs parents. J’ai totalement craqué pour ce livre grand format alors je ne pouvais pas m’empêcher de vous en parler !

Publié par les éditions Larousse Jeunesse, ce livre est inspiré des boîtes à musique d’antan, ce qui lui donne un charme totalement irrésistible. J’avoue que cela me rappelle mon enfance et ma petite boite à musique dont j’étais folle amoureuse. Votre bambin ne pourra que craquer pour ce livre boite à musique, c’est certain !

Il est d’ailleurs parfait pour aider les tout-petits à s’endormir paisiblement (en tout cas, ça marche sur ma petite puce et ce n’était pas chose gagné au début !).

Lorsqu’on manipule la petite clé en métal, la boîte à musique émet instantanément la douce mélodie de la berceuse de Brahms. Cette mélodie apaisante est idéale pour rassurer les enfants et les aider à se détendre. De plus, la clé est facilement manipulable, même pour les plus jeunes enfants, et la mélodie est conçue pour durer suffisamment longtemps afin de permettre à l’enfant de s’endormir confortablement.

Bonne nuit les enfants, allez au dodo !

Le livre est également accompagné d’une histoire très douce, qui est magnifiquement illustrée. C’est l’histoire d’un petit lapin qui n’a pas sommeil et qui veut dire bonne nuit à tous ses amis. Mais il comprendra vite que tout le monde est déjà parti au lit sauf quelques uns qui accepteront de jouer avec lui ! Les illustrations sont très tendres et pleines de charme, et elles accompagnent parfaitement cette histoire trop mignonne. Je fonds littéralement sur ce livre.

Ce livre est un cadeau idéal pour les jeunes enfants, ils l’adopteront très rapidement, et vous serez émerveillé de voir à quel point il peut faciliter l’endormissement de votre enfant.

En conclusion, le livre boîte à musique “Bonne nuit” est un livre adorable et apaisant. Il mérite sincèrement d’être découvert par tous les parents. Avec ses illustrations charmantes, sa mélodie douce et sa petite clé en métal facile à manipuler, ce livre est un véritable trésor pour les tout-petits.

Shoppez votre exemplaire ICI >>