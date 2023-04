L’impression photo sur plexiglas: LA tendance décoration à ne pas manquer

Si l’emplacement ou le cadre d’exposition d’une œuvre conditionne sa beauté et son intérêt en tant que déco, c’est le support d’impression qui fait toute la différence dans son succès. C’est notamment celui qui impacte le plus, le rendu et la beauté de l’œuvre ainsi que l’ambiance d’une pièce donnée.

La nouvelle tendance déco propulse une option éclatante, enfin accessible à tous.

L’impression photo sur plexiglas voit tous les jours, sa communauté d’aficionados grandir de façon exponentielle. Désormais, plus besoin de passer de longues heures à la recherche de la gravure idéale pour apporter de l’unicité à une pièce. Élégance, authenticité et longévité, découvrez un monde de possibilités infinies.

Le choix du plexiglas

Ce type d’impression se prête à la plupart des environnements intérieurs. Cependant, c’est empreint d’un style contemporain qu’il est le plus sublimé. L’aspect poli des impressions en acrylique s’harmonise à ce type d’environnement. Cela apporte notamment un effet visuel donnant l’impression que les images sont imprimées sur du verre. Ainsi l’impression acrylique centralise subtilement notre attention pour apporter une touche unique et artistique à une déco.

Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, l’extérieur de la maison est également un endroit qui convient à l’acrylique.

Les bars ou les terrasses en plein air sont très demandeurs d’impressions acryliques, notamment, car ils ne peuvent accueillir d’autre type d’impression. En effet, ces dernières se décolorent à la lumière, en particulier sous l’effet des rayons UV. L’impression acrylique par contre, résiste à la lumière et à l’humidité ; ce qui en fait un candidat parfait pour les endroits exposés aux éléments naturels.

Enfin, si vous êtes photographe, les surfaces acryliques créent un contraste frappant entre le mur et l’œuvre. Que vous soyez professionnel ou amateur, vous trouverez de nombreuses utilisations à ce support dynamique.

En somme, l’impression photo sur plexiglas est une expérience visuelle mettant en scène un véritable ballet de couleurs à la profondeur incomparable tant sur le plan de la netteté que celui du contraste.

Impression directe révolutionnaire

L’impression directe est une technique moderne de pointe qui est surtout utilisée pour les grands formats acryliques. La photo est imprimée directement au dos de la feuille de verre acrylique, puis scellée avec du blanc.

Cette technique astucieuse permet non seulement de rendre vos impressions acryliques particulièrement résistantes, mais aussi d’obtenir de nombreux effets de lumière supplémentaires intéressants.

En général, les photos sur acrylique se prêtent à tous les motifs imaginables. Il n’y a tout simplement pas de limite à l’imagination.

L’impression sur plexiglas introduit généralement des matériaux robustes et étonnamment faciles à manipuler.

C’est notamment grâce à cette technique d’impression que l’œuvre finale peut facilement être exposée dans des pièces humides telles que la salle de bain ou même sur des murs extérieurs, sans compromettre la qualité du matériau ou de l’image.

Impressions sur acrylique : variantes spéciales

Les impressions sur verre acrylique sont disponibles dans de nombreuses variantes. En ce qui concerne le verre lui-même, vous avez le choix entre des épaisseurs de 3 millimètres et de 8 millimètres.

La version de 8 millimètres, tend à produire un effet saisissant. En combinaison idéale avec des bords taillés au diamant, le résultat final bénéficie d’une profondeur inégalable.

Afin d’obtenir des effets particulièrement intéressants avec votre tirage sur verre acrylique, nous vous suggérons de le monter votre impression sur plexiglas de manière à ce que la lumière puisse filtrer à travers les bords coupés. Vous obtiendrez ainsi des paysages urbains impressionnants, des fleurs aux couleurs vives et des motifs dynamiques.

Quelles photos pour une impression en acrylique

Bien entendu, toutes les images ne conviennent pas à l’acrylique. Cependant, l’acrylique sera un bon choix si vous imprimez une photo dont les couleurs se situent aux limites de la gamme des couleurs imprimables. La toile, par exemple, ne peut reproduire que les deux tiers des couleurs de l’acrylique.

Mais même si les couleurs de votre image ne couvrent pas exactement toute la gamme, l’acrylique peut être votre meilleur choix. Elle peut augmenter le contraste ou apporter du peps à vos images. Il s’agit d’un effet amusant pour des images qui, autrement, auraient été plus discrètes ou monotones.

La gamme de textures contenues dans la photo est un autre facteur à prendre en compte. L’acrylique est idéale pour accentuer les contrastes et les couleurs tout en conservant une façade lisse.

La toile, en revanche, présente une texture de surface importante et ajoute une finition de type mat à l’image, créant un aspect plus discret en termes de couleurs et de contrastes. À mon avis, l’acrylique est donc le matériau le plus polyvalent.

Acheter une impression en acrylique sur plexiglas

En france, il n’y a malheureusement que peu d’acteurs qui réalisent des impressions sur plexiglas avec une qualité professionnelle à des prix qui ne soit pas exorbitant.

SI vous habitez dans le Var ou à Bruxelles, l’imprimeur Arnaud Monseure a une réputation irréprochable.

Sur internet, à ma connaissance, il n’y a que deux sites e commerce capables d’offrir ce type de présentation tout en garantissant une qualité irréprochable.

C’est deux sites sont picsmyhome et impression actuelle.