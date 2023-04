Le Réseau Papillon Tome 7 – Éditions Jungle 

Partagez





Une nouvelle épreuve pour le Réseau Papillon dans ce septième tome. Tandis que les occupants organisent les rafles et les premières déportations vers les camps en Allemagne, l’organisation est touchée en plein cœur. Car, la famille d’Edmond est arrêtée et prête à être, elle aussi, de ce voyage macabre. Il faut faire vite pour trouver des solutions.

Un nouveau tome intitulé : Les rails de la honte, où l’espoir rime avec course contre la montre pour les adolescents du Réseau Papillon. À retrouver aux Éditions Jungle depuis le 6 avril 23. BD Jeunesse (+12)

Le décor :

Octobre 1942. Gare du Mans.

La résistance est bien consciente du risque à prendre pour endiguer les déportations vers l’Allemagne. Certains infiltrent le réseau ferroviaire, mais il faut rester discret et prudent. Afin de surveiller les départs de convois, on pense à missionner des enfants souvent présents pour jouer aux alentours des voies afin de ne pas éveiller les soupçons.

De leur côté, les membres du réseau papillon et leurs familles commencent à être plus qu​’​inquiets à cause de la situation. À Bordeaux, en plein été, une grosse rafle a eu lieu. Aussi, François et ses parents pensent fuir vers l’Espagne en toute clandestinité.



Leurs craintes sont justifiées. En effet, dans les rangs de l’Occupant, on s’organise déjà pour accélérer les arrestations. Ce sont à présent les noms de 400 personnes juives qui apparaissent sur des papiers, et la police militaire allemande s’associe avec les agents français.

Au même moment, c’est une réunion des membres du RP qui se tient dans le plus grand secret. André amène de grandes nouvelles. Jeanne, Claudine et d’autres ont reformé un nouveau réseau, et c’est grâce à une banale annonce dans le journal local, que les résistants infiltrés sur le réseau ferroviaire, contactent notre efficace bande d’adolescents.

Malheureusement, pendant ce temps, les parents d’Edmond sont faits prisonniers ….

Le point sur la BD :

Bien que le Réseau Papillon soit prêt à toutes les éventualités, loin d’eux l’idée qu’il va falloir à présent aider un de leur camarade. Franck Dumanche dépeint, dans ce septième tome aux Éditions Jungle, les premières déportations massives, avec le parallèle de la famille d’un des protagonistes. Son récit devient toujours encore plus réaliste lorsqu’on clôture la lecture par le carnet Papillon en fin de BD. Celui-ci relate les différents faits évoqués et « romancés » dans cette partie. De la « solution finale à la question juive », en passant par la collaboration de l’État français, jusqu’à la déportation et la bataille du rail. Le lecteur passe de l’interprétation graphique de Nicolas Otéro, lissée par des airs de dessins animés, à la réalité pure, ludique et résumée, de l’Histoire en épisodes. Malgré la situation, le récit ne manque pas de ressources et surtout d’espoir à chaque instant.

La conclusion :

Un septième tome dont les enjeux touchent tout particulièrement la famille et l’implication des amis/es du Réseau Papillon. “Les rails de la honte” nous entraîne vers une course contre la montre de tous les dangers. Un tome éprouvant pour les protagonistes, et pour les lecteurs, accrochés à chaque mot de cette petite bande que l’on affectionne particulièrement. La suite, aux Éditions Jungle, promet d’être effrénée et nous fera sans doute voyager par-delà la Manche !

À noter ci-après, vous pouvez également retrouver le Réseau Papillon chez vos libraires au format Roman !!! BD ou Roman, à adapter selon les préférences de vos pré-ados et ados pour faciliter l’apprentissage.