Golden Guy – Le deuxième tome

La série Golden Guy, des éditions Mangetsu, se poursuit avec ce deuxième tome, paru en octobre 2022. Un manga de Jun Watanabe, de la collection Seinen, qui présente un récit plein de fureur, désir, violence et complot, au cœur de clans qui se déchirent, pour atteindre un mystérieux trésor.

Dans une cabane, au fond des bois, Gay est à terre. Il a été touché par son lieutenant. Minori a tiré sur Gay, montrant ainsi son véritable visage. Kyôsuke Akane, qui a pris des balles dans la jambe, demande à Minori de lui filer le flingue. Minori affirme que Gay a eu son compte, et qu’ils feraient mieux de le laisser… Kyôsuke Akane tend sa main, demandant si Minori ne veut plus son argent ! Kyôsuke Akane prend un flingue, prend un téléphone, où il efface tout, puis pointe son arme sur Gay, toujours à terre. Il explique que c’est son châtiment pour avoir osé s’attaquer au clan Akane. Gay n’aurait jamais dû l’enlever et encore moins lui tirer dessus, alors qu’il était désarmé. Lorsque Gay sera éliminé personne ne s’opposera à ce qu’il prenne le contrôle du clan Osaragi !

C’est avec plein de tension, fureur et de sang que débute ce deuxième tome. En effet, la fin du premier avait laissé ce cliffhanger ! Mais les rebondissements sont nombreux dans ce manga, qui offre son lot de surprises, plus ou moins heureuses. Les relations sont de plus en plus tendues, les vérités se dévoilent, car les faux-semblants sont assez nombreux. Il y a de la fureur, du sang, de coups bas, des abus de pouvoir, de la violence, des mensonges, des traitres, la famille, des secrets, de la vengeance, des meurtres et un mystérieux trésor au bon milieu de clans qui ont décidé de mener une guerre. Le récit est bien rythmé et découpé, en plusieurs chapitres, plutôt faciles à suivre et assez captivants, tant la tension tient en haleine. Le dessin est énergique, le découpage efficace et les personnages travaillés et expressifs.

Golden Guy se poursuit, avec ce deuxième tome, des éditions Mangetsu, de la collection Seinen. Un manga plein de fureur, très haletant, dans lequel on ne s’ennuie jamais, présentant une violente guerre de clans, entre pièges, meurtres, vengeance, trahisons et trésor.

