Belle programmation pour les Nice Jazz Festival Sessions

Après le succès annuel du Nice Jazz Festival qui regroupe chaque année plusieurs dizaine de milliers de spectateurs fidèles, la Ville de Nice ne s’arrête pas là… Pour le plus grand bonheur des amateurs de jazz ! Les Nice Jazz Festival Sessions prennent le relais pour faire vibrer petits et grands sur les standards et compositions d’artistes nationaux et internationaux dans le cadre plus intimiste des salles de la Ville de Nice. Après les frères Belmondo le 19 octobre, les concerts continuent dans différentes salles de la ville. Voici le programme :

MARCUS MILLER EUROPEAN FALL TOUR 2022 – Mardi 15 novembre 2022 à 20 heures 30 – Opéra de Nice

Marcus Miller, bassiste de génie, créateur, producteur, compositeur, nous embarque dans un univers entre le Funk, la Soul, et le Jazz d’aujourd’hui. En 30 ans de carrière, et de nombreuses collaborations avec les plus grands comme Miles Davis, Eric Clapton ou Aretha Franklin, Marcus Miller s’est hissé au rang des plus grands, en témoignent ses nombreuses récompenses reçues (2 Grammy Awards, Prix Edison, Victoire du Jazz…).

SCOTT ALLEN feat. BRUNO SPEIGHT + JAM SESSION – Mercredi 7 décembre à 20 heures- Stockfish

Bassiste émérite, reconnu par ses pairs comme un musicien de très grand talent, Scott Allen nous livre une musique généreuse et joyeuse. Accompagné par d’excellents musiciens talentueux et enthousiastes, l’ensemble ravira les amateurs de funk. Le concert sera suivi par une Jam Session animée par Scott Allen ! N’oubliez pas vos instruments !

BEN (L’ONCLE SOUL) – vendredi 9 décembre à 20 heures – Théâtre Lino Ventura

Il y a dix ans, paraissait le premier album de Ben L’Oncle Soul. Il révélait la soul attitude de ce chanteur hors normes sorti des Beaux-Arts de Tours. A présent, Ben L’oncle Soul est devenu Ben, tout court. Bonne nouvelle, ce changement n’est pas que patronymique, il est également sonore. Avec Addicted to You, Ben balaie les frontières entre R’n’B et hip hop, tendance jazz, d’obédience pop, avec des échos soul par ci, reggae par là.

Première partie : Mey « Lost & Found »

Magi Aleksieva MEY est une chanteuse d’origine Bulgare vivant dans le sud de la France depuis plusieurs années. Elle a réalisé à ce jour quatre albums et plusieurs titres en collaboration avec divers artistes. La chanteuse présente sa musique à l’international depuis plus de dix ans et en 2021, elle sort son nouvel album issu d’une collaboration franco-bulgare : « Lost and Found ».

CHINA MOSES – Jeudi 15 décembre à 20 heures – La Cuisine

China Moses a une présence scénique intense et lumineuse. Sa voix alto laisse entendre une densité naturelle, un caractère résolu, une coloration marquante et emmène le public dans son univers. Ses prestations scéniques deviennent de plus en plus une expérience immersive. Elle présentera à Nice, en avant-première, ses derniers titres, avant même la sortie de son album en 2023.

Première partie : Maë Defays

Maë explore les profondeurs de l’océan et de l’âme humaine à travers une musique poétique et sans frontières. Soucieuse des enjeux climatiques qui pèsent sur sa génération, elle souhaite partager sa sensibilité écologique dans une musique aussi soul qu’engagée, inspirée par la nature et sa beauté fragile.