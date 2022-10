L’abomination de Dunwich – Ed. Bragelonne

L’abomination de Dunwich est un bel et grand album, des éditions Bragelonne, paru en octobre 2022. Un bel ouvrage illustré de François Baranger, qui propose sa vision du récit de Howard Phillips Lovecraft, qui plaira plus particulièrement aux passionnés du genre.

Quand un voyage, qui parcourt le centre nord du Massachusetts, se trompe d’embranchement au carrefour du péage d’Aylesbury, après le virage du Doyen, il tombe sur une région isolée et étrange. Il y a plus d’altitude, les parois rocheuses bordées de ronces enserrent de plus en plus les ornières du chemin tortueux. Les arbres des massifs forestiers sont omniprésents, ils paraissent trop imposants. Les broussailles buissons et mauvaises herbes présentent une vigueur surprenante, pour cette région habitée. Les champs cultivés, quant à eux, semblent étonnamment rares et arides. Les quelques maisons éparses ont toutes le même aspect étonnant, elles semblent antiques, sordides et décrépits. Lorsqu’on passe par là, on hésite à demander son chemin aux silhouettes solitaires et distordues…

La nouvelle de Howard Phillips Lovecraft est ici à découvrir ou redécouvrir, accompagnée de superbes illustrations de François Baranger. Le récit présente une région étrange du Massachusetts, et plus particulièrement Dunwich, un petit bourg. Les personnages sont présentés, avant de découvrir la naissance de Wilbur Whateley, la nuit de la Chandeleur, marquée par plusieurs phénomènes. Sorcière, rituels sinistres, pouvoirs insolites, prodigieux avenir, hurlements atroces, magie noire, fureur, créature, sont, entre autres, bien évidemment, au cœur de ce récit horrifique et captivant, plutôt bien découpé. Les illustrations, qui font surtout l’album, sont superbes, offrant à découvrir un travail minutieux, détaillé et appliqué. L’ambiance s’en dégage, immergeant rapidement les lecteurs dans ce récit d’horreur.

L’abomination de Dunwich est un bel et grand album, des éditions Bragelonne, qui vient ainsi compléter sa fabuleuse collection de livres illustrés. Un ouvrage magnifique de François Baranger, qui revient sur une nouvelle de Howard Phillips Lovecraft, avec de superbes illustrations travaillées et immersives. Une idée de cadeau de Noël, pour les fans!

