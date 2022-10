Nice : l’Opéra s’invite au restaurant de l’hôtel West End

L’opéra prend ses quartiers d’hiver à l’hôtel West End. Après avoir émerveillé les clients du restaurant Le Siècle jusqu’au printemps, les désormais célèbres soirées Opéra sont de retour dès le 28 octobre dans l’iconique hôtel, premier établissement à s’être dressé sur la Promenade des Anglais. Le restaurant accueillera ses clients en musique dans une ambiance originale et surprenante.

Les soirées Opéra au restaurant Le Siècle sont de retour dès le 28 octobre

Un vendredi sur deux, les clients du restaurant Le Siècle pourront déguster les délicieux plats de Cyril Breteau, le nouveau chef des cuisines du restaurant, tout en profitant des plus grands airs d’opéra interprétés magistralement par deux artistes azuréens : Laurie Jauffret, chanteuse lyrique soprano diplômée du Conservatoire National de Nice, et Gilles San Juan, ténor de l’Opéra de Nice que l’on a pu apercevoir dans l’équipe de Julien Clerc lors de la saison 8 de l’émission The Voice.

Des artistes parmi les serveurs

Pour rendre l’événement encore plus surprenant, les deux artistes se cachent parmi les serveurs et démarrent le service à leurs côtés. Tout à coup, ils jettent leur tablier et commencent à pousser la chansonnette à la plus grande surprise de tous. Au menu : l’Air des Bijoux de Faust, la Donna è Mobile de Rigoletto ou encore le Brindisi de la Traviata, de quoi en prendre plein les oreilles. Alors que l’hiver dernier chaque représentation a affiché complet, les prochaines soirées réservent de nombreuses surprises aux habitués et aux curieux qui vont y assister pour la première fois. Les soirées Opéra sont à découvrir un vendredi sur deux jusqu’au printemps. A noter qu’il y aura des représentations spéciales pour le Nouvel An ainsi que la Saint Valentin.

L’Opéra s’invite sur la Promenade des Anglais, dans le restaurant de l’iconique Hôtel West End. La réservation est obligatoire au 04 92 14 44 09 ou sur le site internet officiel www.hotel-westend.com dans la rubrique « réservez votre table »