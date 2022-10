ProtectHome le spécialiste toulousain de la sécurité

ProtectHome est un site internet français, créé il y a 10 ans à la suite de deux cambriolages survenus en 1 mois au domicile de Julien Benoit, créateur de l’entreprise. Sa vision est de donner accès à un large choix de produits de sécurité qualitatifs. Sa force est d’apporter des conseils aux visiteurs du site afin de trouver des solutions adaptées à chacun.

Les cambriolages, un problème qui touche tous les français

Comment ProtectHome combat ce phénomène ?

Comme nous le savons, le cambriolage est un vrai problème pour les français depuis des années. En effet, un cambriolage survient toutes les 2 minutes 30 dans notre pays. Il est donc impératif de se protéger et c’est ce que l’entreprise ProtectHome a décidé de faire, elle propose de nombreux produits avec une grande diversité adaptés à vos problématiques.

Le but de cette entreprise est d’éviter que des cambrioleurs s’introduisent chez vous. Pour ProtectHome lorsqu’une alarme sonne c’est qu’il est déjà trop tard, les cambrioleurs se sont déjà infiltrés chez vous. Le combat qui est mené par cette entreprise est celui de renforcer la sécurité de votre maison afin que personne ne puisse y entrer. Cela grâce à des cylindres de portes, des verrous mais aussi des poignets blindés et bien d’autres. Il est impératif d’empêcher les cambrioleurs de pénétrer dans votre logement.

En effet, c’est également lors de vos départs en vacances qu’il est primordial de sécuriser votre domicile afin d’éviter les surprises à votre retour. L’installation d’un système d’alarme peut tout de même être une excellente alternative de dissuasion mais ce n’est pas la seule proposée par ProtectHome

Mais alors comment ProtectHome combat réellement le phénomène des cambriolages ?

ProtecHome combat les cambriolages en équipant les logements avec des produits de haute protection. Leur but est que chacun puisse se sentir en sécurité chez soi. Il existe en réalité un grand nombre de solutions afin d’éviter toute intrusion. Par exemple, la marque Abus qui est expert en sécurité depuis 1924, est proposée sur le site internet. Elle répertorie de nombreux produits comme des cylindres de serrure, des verrous de porte, des verrous de fenêtres, des poignées de fenêtres à clé mais également des serrures pour vos portes de garage. Le plus important est de rendre l’intrusion dans votre domicile la plus difficile en s’équipant correctement.

Mais quel produit utiliser ?

Les articles les plus choisis par les clients Protecthome sont les cylindres de portes. Avec une grande facilité d’installation, le cylindre de porte est le produit phare par excellence pour protéger son domicile. C’est un cylindre de porte haute sécurité avec un système anti-perçage et crochetage. Vous disposez même d’une carte de propriétaire afin d’être la seule personne autorisée à reproduire des clés. Les cambrioleurs tentent dans la majorité des cas de passer par la porte, il est alors important de rendre vos portes difficiles à ouvrir. ProtectHome propose un grand nombre de cylindres, à tous les prix et avec différents niveaux de sécurité

Un blog et des guides pour conseiller et lutter au mieux

Pour que les clients puissent trouver les produits les plus adaptés à leurs besoins, ProtectHome a décidé d’accompagner et de conseiller au mieux ses clients.

Pour cela, différentes possibilités sont proposées au client, en effet, on retrouve sur le site :

Des guides avec des fiches conseils .

Des questions réponses.

Un blog que ProtectHome a créé et alimente en contenu. Ce blog regroupe toutes les fiches conseils et guides que l’on peut retrouver sur le site de ProtectHome et ainsi faciliter aux lecteurs la recherche d’articles qui pourraient les intéresser.

En proposant ces guides et fiches conseils, ProtectHome cherche à ce que les clients soient bien informés pour qu’ils puissent choisir le produit adéquat. Cela leur permet également de trouver d’autres solutions pour protéger leur logement. Il est toujours difficile, lorsque l’on est propriétaire, d’évaluer ce qui serait le plus adapté pour protéger sa maison. Ces guides parviennent donc à répondre à vos questions et problématiques afin que vous puissiez trouver une réelle aide.

Conseiller et accompagner les clients font partie des priorités pour ProtectHome, c’est pour cela que de nombreux outils ont été développés dans le seul but que le client soit bien guidé.

Mais où retrouver ces fiches conseils ?

Vous avez la possibilité de retrouver ces différentes fiches conseils sur le site dans les sous catégories. Par exemple, pour la fiche “quels cylindres et options choisir ?” qui explique les différents types de cylindres et lesquels choisir. Elle est accessible dans la catégorie “protection de porte” puis “cylindre de serrure”.

Le fléau des nuisibles présents dans notre quotidien, ProtectHome y répond

Les différents nuisibles, problèmes et risques sanitaire

Il n’y a pas que les cambrioleurs qui peuvent vous nuire, en effet les nuisibles tels que les moustiques, les punaises de lits, les guêpes, les frelons et autres insectes volants sont très souvent présents dans votre quotidien incommodant votre tranquillité.

ProtectHome a donc voulu une nouvelle fois trouver des solutions pour éviter cela, son but étant de protéger et éviter les nuisances de ces insectes. De plus, nous connaissons les problèmes et le potentiel risque sanitaire que cela peut parfois apporter. Par exemple, les moustiques peuvent être porteurs de maladies comme notamment le chikungunya, le paludisme ou bien encore la dengue. Des maladies qui peuvent avoir de graves conséquences sur le corps.

On retrouve également de nombreux problèmes causés par les punaises de lit qui sont des insectes envahissant se cachant généralement dans la literie. Une fois que celles-ci sont implantées chez vous il sera très difficile de s’en débarrasser sans utiliser des solutions adaptées, c’est pour cela que ProtectHome propose des produits efficaces à l’extermination de ces nuisibles.

De plus, les punaises de lits piquent et laissent des traces rouges sur le corps. Elles ne transmettent pas de maladie mais des réactions allergiques peuvent survenir après avoir été piqué. Cela peut alors être un réel traumatisme pour une personne de se retrouver infesté de punaises de lit, car il est très difficile de s’en débarrasser. Il faut tenir compte de tous les désagréments liés à la désinfection et à l’attente pour que le processus soit complet.

Ainsi, ProtectHome parvient à répondre à un vrai besoin de protection. Nous pouvons aussi évoquer les guêpes et frelons qui peuvent présenter un véritable danger avec leurs piqûres. La plupart du temps, elles ne sont pas dangereuses mais douloureuses. Il est donc important de s’en protéger afin d’éviter des allergies, surtout lorsque cela concerne les plus petits

Spécialiste expert de la lutte anti-nuisible

La société ProtectHome, a d’abord analysé les problèmes que causaient ces nuisibles, puis a finalement décidé de sélectionner les produits les plus efficaces possibles afin de les combattre. En effet, après avoir commencé à se spécialiser dans l’anti-cambriolage, l’entreprise a voulu étendre le secteur de la sécurité à la protection des personnes contre les nuisibles. Vous pouvez donc retrouver sur le site des pièges et des répulsifs afin de lutter contre le développement de ces nuisibles. Comme par exemple, avec le piège à moustique exterieur Biogents qui vous protègera de ces insectes grâce à une technique d’appât attirant le moustique à l’intérieur du piège. Vous pourrez donc passer un été en toute tranquillité en protégeant la peau de toute votre famille. Vos enfants pourront jouer sans problème dans le jardin et vous aurez la possibilité de savourer de délicieux repas au clair de lune.

La mission de ProtectHome est donc bien claire : rendre votre quotidien meilleur.

Par ailleurs, ProtectHome n’a pas seulement sélectionné des produits, cette entreprise a également élargi son conseil client. Notamment grâce à un centre d’aide (foire aux questions) qui propose des solutions et donne des conseils aux utilisateurs du site internet. Il est également possible d’être aiguillé par téléphone, directement par un des conseillers du service client de ProtectHome qui saura aider chaque utilisateur. En effet, le service client de ProtectHome est formé à la lutte anti nuisible et s’avère être d’excellents conseils. L’intérêt est que chacun puisse trouver ce qui lui correspond en fonction de sa situation.