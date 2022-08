Sécuriser son domicile avant de partir en vacances pour se protéger des cambriolages

Avant de partir en vacances, il est indispensable de bien sécuriser son logement afin d’éviter les intrusions. Adopter quelques gestes vous permet en effet d’éviter certains incidents, mais aussi de limiter les menaces d’intrusions. Cette initiative vous permettra alors de bien profiter de vos vacances.

Faire croire aux intrus de votre présence

Premièrement, quand vous partez en vacances, vous devez rester le plus discret possible. Mais il faudra également faire croire aux inconnus et passants à la présence d’une personne dans la maison en simulant la vôtre ou d’un membre du foyer. Pour cela, demandez à un proche de récupérer votre courrier, car une boîte aux lettres remplie indique l’absence du propriétaire, et capte nécessairement l’attention des cambrioleurs.

Songez également à recourir aux services d’un proche pour ouvrir les volets et les fenêtres des façades accessibles, et les refermer le soir. Ce geste fait croire aux gens de l’extérieur à votre présence. La maintenance quotidienne du jardin est également une bonne manière de simuler la présence d’une personne dans la maison. Pour cela, investissez dans un système de domotique et programmez l’activation et la désactivation des éclairages, l’ouverture et la fermeture des volets, ainsi que l’arrosage de votre pelouse.

Mettre en place un système d’alarme

Pour repousser les cambrioleurs, installer un système d’alarme qui s’activera au moindre mouvement suspect est envisageable. Sur le marché, vous découvrirez plusieurs dispositifs avec des fonctionnements très variés.

Le système d’alarme équipé d’un capteur d’ouverture qui est utilisé pour détecter l’état d’ouverture d’un accès. Ce dispositif est facile à mettre en place et très efficace contre les tentatives d’intrusion.

• Le système de détection de bris de verre qui se déclenche si une vitre s’éclate.

• Le système d’alarme doté de capteur de mouvement à hyperfréquence ou à infrarouge.

Confier les clés du logement à un proche

Afin d’éviter les menaces des cambriolages dans votre logement pendant vos vacances, la meilleure solution est de demander à un proche de l’occuper. Le home-sitting est également une solution très efficace pour cela. Ainsi, la personne qui occupera votre logement durant vos vacances pourra entretenir quotidiennement votre maison et votre jardin, mais aussi s’occuper de vos animaux de compagnie.

Sécuriser le logement pour votre absence

Vous devez sécuriser votre logement pour limiter les éventuelles intrusions, mais il est aussi très important de le protéger des menaces d’incident. Pour cela, vous devez couper l’arrivée d’eau et de gaz pour empêcher une dispersion ou une perte inutile quand vous n’êtes pas là.

Classer et dissimuler les objets de valeur

Quand il s’introduit dans une maison, un cambrioleur va chercher à trouver et dérober le plus d’affaires de valeur. Même si vous avez mis en œuvre tous les dispositifs de sécurité nécessaires, il est toutefois conseillé de cacher les objets qui peuvent intéresser les intrus. Qu’il s’agisse de bijoux, d’œuvres d’art, d’appareils high-tech, essayez de bien les cacher. Pour des objets plus grands, vous pouvez utiliser un coffre en banque pour les garder en toute sécurité pendant vos vacances. Ainsi, ils seront gardés dans un endroit sécurisé, et vous pourrez profiter pleinement de vos congés.