Pourquoi opter pour la location d’un Volkswagen California

L’été approche et vous n’avez pas encore choisi une destination. Pourquoi ne pas essayer d’organiser un road trip et visiter les merveilleux endroits de Belgique, en compagnie de votre famille, vos amis ou encore vos collègues ? Mais vous vous posez certainement la question sur le genre de location à choisir pour réaliser ce périple ? Ne vous en souciez pas, il existe une solution très bénéfique : la location d’un Volkswagen California

Un Volkswagen California: une parfaite solution pour un road trip en famille

Choisir la location d’un volkswagen california pour voyager à travers la Belgique avec sa famille est une solution intéressante. En effet, le un Volkswagen California dispose de plusieurs fonctionnalités qui permettront à toute la famille de passer d’agréable voyage, à savoir un support de chaise-enfant Top Tether et ISOFIX, d’un système de chauffage à air stationnable et paramétrable par le biais d’une télécommande et également d’un système supplémentaire qui permet de chauffer l’intérieur en temps froid ou humide. Le véhicule dispose également d’un système de climatisation, du type Climatronic, afin d’abaisser la température en cas de canicule. En plus de ces gadgets high-tech, le véhicule est aussi équipé d’un mobilier de cuisine qui vous permet de préparer tous vos plats durant vos périples.

Le Volkswagen California: pour un road trip en amoureux

Vivez des instants de bonheurs avec votre partenaire grâce à l’ambiance romantique que l’éclairage LED crée à l’intérieur du véhicule. Depuis le haut du toit, vous avez l’occasion de contempler le lever du soleil avec votre moitié. Également, le coffre dispose d’un volume très important, ainsi, vous aurez l’occasion de préparer un barbecue avec votre compagne, au bord d’un magnifique lac.

Volkswagen California: la location idéale pour un road trip entre copains

Le Volkswagen California est une location parfaite pour une aventure entre collègues ou entre copains. En effet, le véhicule est équipé de deux lits séparés afin de dormir paisiblement la nuit, ainsi que des accessoires sur lesquels vous pourrez vous brancher afin de surveiller vos travaux ou visionner vos émissions favorites.

En effet, le véhicule est équipé d’une prise électrique de 230 V pour brancher votre ordinateur portable et d’autre appareil, du programme App-Connect qui vous permet d’associer votre Smartphone au véhicule pour ainsi intégrer vos applications préférées dans ce dernier.

Et pour vous permettre de bien vous installer durant tout le trajet, le Volkswagen California est équipée de chaises rotatives dotées de soutiens lombaires. L’ordinateur de bord est également doté d’un dispositif multimédia tactile qui vous permet d’accéder à tous vos fichiers audiovisuels et lire vos morceaux favoris.

Louer un Volkswagen California : pour quel intérêt ?

Un Volkswagen California laisse prévoir une ambiance de vacances, au bord de la mer ou encore d’aventure. Idéalement équipé pour un road trip, ce véhicule sait forcément faire le bonheur de toute la famille. Mais, en plus de tout cela, louer un Volkswagen California vous offre quelques avantages :

• Vous épargnez les dépenses liées à l’hébergement,

• Vous voyagez en toute liberté,

• Vous épargnez les dépenses liées aux restaurations grâce aux mobiliers de cuisine intégrés,

• Vous êtes assuré contre les incidents de trajet.