Agata, tome 3, L’étoile du sud

L’étoile du sud est le troisième et dernier tome du triptyque Agata, des éditions Glénat, paru fin juin 2022. Une bande dessinée d’Olivier Berlion, qui vient clôturer cette série ayant remporté le Prix de la meilleure série BD 2021 au Festival Polar de Cognac.

A New York, en octobre 1933, un homme tape avec une massue sur des machines à sous, avant que des policiers ne les jettent à l’eau. Il explique à la foule que ces machines du diable appartenaient au gangster Frank Costello. Les enquêteurs les ont saisis dans un entrepôt clandestin au sud de Newark. Quant aux armes, qui sont également présentes sur le port, elles ont été interceptées à Brooklyn, en provenance du Canada. Ces armes devaient être livrées au redoutable criminel Dutch Schultz, qui se terre quelque part dans New York. Sous la conduite du procureur Dewey, la police et les enquêteurs ont décidé de traquer ce malfrat sans merci et jusqu’à ce qu’il vienne répondre de ses crimes devant la justice. Ils sont en train de démanteler tous les réseaux, les trafics de Dutch Schultz, et veulent le mettre à genoux.

Le récit est dense, découpé et bien rythmé, permettant de suivre Agata qui doit fuir et quitter New York, ainsi que les cabarets où elle chantait. Il y a aussi Lucky Luciano que l’on suit, et qui doit faire attention à lui, car l’étau se resserre autour de lui et de ses sbires. Enfin, l’enquête du procureur Dewey avance et tente de trouver des témoignages partout… Le grand banditisme et le démantèlement de ces réseaux sont au cœur de cette bande dessinée qui s’accompagne, plus ou moins d’un mélodrame, avec la jeune immigrée polonaise, qui rêvait de devenir starlette à Broadway. L’histoire est intéressante, bien menée et documentée, pour offrir un récit qui tient parfaitement la route. Le dessin se veut réaliste, avec un trait fin et travaillé, des personnages expressifs, un cadrage et découpage efficaces.

L’étoile du sud est le troisième et dernier tome du triptyque Agata, des éditions Glénat. Un album qui vient clore cette série sur le grand banditisme, entre action, enquête et mélodrame, offrant ainsi un récit captivant et intéressant, bien documenté.

