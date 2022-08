Choisir son broker pour le trading des CFD crypto : les principaux critères à prendre en compte

Faire le trading des CFD (Contract For Difference) vous permet de spéculer sur le prix des actifs sans les posséder. Cela nécessite donc moins d’investissement et vous fait gagner plus grâce à l’effet levier. Avant de faire ces spéculations, vous devez travailler avec un broker. Il est un facilitateur des échanges des cryptomonnaies entre les vendeurs et les acheteurs tout en mettant à leur disposition un certain nombre d’outils susceptibles de les aider à prendre les bonnes décisions. Les critères pour le choisir sont à découvrir ici.

Les offres de la plateforme

Pour bien choisir votre broker, vous devez tenir compte des services qu’il propose pour vous faciliter plus le trading. Il doit mettre à votre disposition un certain nombre de ressources et d’instruments pouvant vous permettre de mieux maîtriser le trading des CFD crypto. Aussi, sur sa plateforme, vous devez retrouver des outils qui vous aideront à faire de bonnes analyses techniques comme biticodes.

De plus, pour vous empêcher de prendre certaines décisions sur le coup de l’émotion, certaines plateformes disposent des outils de gestion de risque. De cette façon, vous pourrez trader en toute quiétude sans pour autant être cupide. Cela limitera vos pertes et vous permettra de trader raisonnablement.

Cette liste est bien évidemment non exhaustive. L’idéal serait que vous identifiez les services ou outils dont vous avez réellement besoin. Ensuite, vous vous tournerez vers un broker qui peut réellement vous satisfaire.

La réglementation

Tous les brokers ne sont pas fiables. C’est pour cette raison qu’il est impérieux de ne travailler qu’avec un broker qui est reconnu par les autorités. Vous devrez donc utiliser une plateforme régulée. Tournez-vous vers celles qui sont régulées par l’AMF (l’Autorité des Marchés Financiers).

Celles qui ont une certification de la CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) sont aussi fiables. Il en est de même de celles régulées par le FCA (Financial ConductAuthority). En optant pour l’une de ces plateformes, vous saurez à qui vous vous adresserez en cas de litige. De cette façon, vous pourrez faire vos investissements en toute quiétude.

La sécurité

Vous devrez également tenir compte de la sécurité que garantit le courtier de cryptomonnaie. La plateforme doit inéluctablement répondre aux critères de SSL (Secure Socket Layer). En plus de cela, vos fonds doivent être assurés. Il est souhaitable que le site consacre un budget qui vous couvrira lorsqu’il subira une cyberattaque. Par ailleurs, l’idéal serait de travailler avec un broker qui stocke vos fonds hors ligne, dans un portefeuille froid. De cette façon, les cybercriminels ne pourront y accéder.

La réputation du broker

Si vous le pouvez, ne misez pas sur les plateformes qui viennent de voir le jour, car ces dernières n’ont pas encore une véritable expérience dans le milieu. Le monde du trading comporte trop de risque et même les brokers peuvent disparaître plus rapidement du marché s’ils ne mettent en place les bonnes stratégies.

La réputation se construit sur la base de l’expérience. C’est au fil des ans que le broker pourra se faire un nom dans le domaine. Pour être sûr qu’il a une bonne réputation, vous n’avez qu’à consulter les avis de ses utilisateurs. Le nombre de personnes qui lui font confiance est aussi un indicateur que vous devrez considérer.

L’effet de levier

Grâce à l’effet de levier, vous pourrez trader avec une somme plus importante que votre capital. Ce multiplicateur vous fera gagner plus d’argent. Cette fonctionnalité vous permet d’emprunter auprès de votre courtier de cryptomonnaie via les CFD (Contrat pour la Différence). Ils vous permettent de spéculer sur les mouvements des prix des actifs de cryptomonnaies jusqu’à plus 100 fois le montant votre capital. Il est donc important que cela soit disponible sur la plateforme.

Les frais et le capital minimum exigé

Ici, vous devrez faire une comparaison entre plusieurs courtiers de cryptomonnaie. Naturellement, vous vous tournerez vers les brokers qui proposent des tarifs réduits ou ceux dont les commissions sont moins élevées. De cette façon, votre activité vous sera plus rentable. Le capital minimum exigé peut constituer un blocage pour certains.

Après avoir pris en compte tous les critères qui viennent d’être développés, choisissez un broker dont le montant minimum à verser est moins élevé. Pour finir, il est préférable de travailler avec un courtier de cryptomonnaie qui propose un mode de paiement qui vous facilitera plus les transactions.