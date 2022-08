Lore Olympus – Volume 2

La suite du mythe d’Hadès et Perséphone revue par Rachel Smythe, est à retrouver dans ce deuxième volume de Lore Olympus, paru aux éditions Hugo BD, en juillet 2022. Un roman graphique captivant, à succès, qui propose une réécriture contemporaine d’une histoire de la mythologie.

Perséphone et Hadès se répondent au téléphone. Hadès explique qu’il est tard. Perséphone rappelle qu’il a appelé. Il lui répond qu’elle a répondu. Puis, il lui lance que ça aide de signer les textos, surtout lorsqu’on ne connaît pas encore le numéro de l’autre… Perséphone semble s’en vouloir, puis elle se rappelle que c’est son premier téléphone ! Elle demande à Hadès comment il a su que c’était elle. Il reste taquin et explique que c’est dur à croire, mais il n’offre pas des fourrures à des filles canon tous les jours ! Cela serait plus cool que ses missions de travail habituelles… Elle lui fait penser qu’il aurait pu lui poser la question. Hadès affirme avoir tort, il est désolé. Puis la déesse se met à sangloter Hadès s’inquiète et lui demande si elle pleure. Perséphone ment, affirme qu’elle ne pleure pas tout en séchant une larme.

Le roman graphique est toujours aussi bien découpé et captivant à suivre, avec cette idylle qui semble impossible. En effet, Hadès en pince pour Perséphone, jeune déesse de 19 ans, mais tente de refouler ses sentiments. De l’autre côté, Perséphone tente de trouver sa place sur l’Olympe et semble, tout aussi troublée, mais à sa façon, par le dieu des Enfers. Elle trouve en lui un grand réconfort, une force, soutien, une épaule sur laquelle se poser. La bande dessinée est découpée en plusieurs courts épisodes, qui permettent une lecture plaisante, rythmée, saccadée, permettant aussi de voir certaines scènes selon les émotions et sentiments des personnages. En effet, des flashbacks offrent aussi leurs lots de surprises et de rebondissements, à la romance captivante et addictive. Le dessin est assez simple, avec des personnages expressifs et un choix des couleurs qui dynamise et modernise l’ensemble.

Lore Olympus est un roman graphique captivant, qui se poursuit avec ce volume 2, paru aux éditions Hugo BD. Un ouvrage de 360 pages, proposant de découvrir les épisodes 26 à 49, de cette réécriture contemporaine de l’enlèvement de Perséphone par Hadès.

