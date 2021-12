Editions Gründ – Le traîneau du Père Noël

Le traîneau du Père Noël est un livre avec des tirettes, de Yu-Hsuan Huang, paru aux éditions Gründ, en octobre 2021. Un livre cartonné, adapté aux tout-jeunes lecteurs, dès 6 mois, pour accompagner le Père Noël dans sa tournée et découvrir toute la magie de Noël.

Dès la couverture, les jeunes enfants ont la possibilité de faire avancer le traîneau du Père Noël. L’image cache des enfants qui jouent et découvrent des cadeaux. L’esprit est joyeux et festif. A la première double page, une belle et grande illustration à observer. Le Père Noël se prépare à partir pour sa grande tournée. Il a quitté sa maison et se dirige vers une grange. Le traîneau est dans la grange et les enfants pourront ouvrir la porte, pour y découvrir le fabuleux véhicule. Dans la grange, un personnage ramasse des cadeaux et les pose dans le traîneau.

Le livre cartonné, aux coins arrondis, est facile à prendre en main par les tout-jeunes lecteurs. Les animations sont diverses, mais la plupart sont des tirettes, pour faire avancer le traîneau, ouvrir la grange, ou encore ouvrir les rideaux. Une roue permet aussi de découvrir différents personnages et animaux, dans une scène. Le texte est court, simple, interpellant les enfants. Ainsi, ils sont invités à faire bouger les scènes et à participer à la grande tournée du Père Noël. L’univers graphique est très doux, avec le choix anthropomorphique. Le Père Noël est un ours blanc, le lutin un petit renne, les enfants de petits animaux, chiens, lapins, souris, éléphants… Le dessin est coloré, rond, expressif et joyeux.

Le traîneau du Père Noël est un livre animé, des éditions Gründ, qui invite les enfants à accompagner le héros dans sa tournée. Un bel ouvrage solide, avec des animations, permettant de faire participer les tout-petits, qui vont découvrir toute la magie de Noël.