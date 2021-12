Un réseau entre étudiants et professionnels : Passion Secours

Alors que la santé et la sécurité sont des piliers fondamentaux dans notre société, ce sont les domaines qui peinent le plus à trouver leurs acteurs. On entend par là : pénurie de soignants, manque de médecins, baisse d’engagement chez les pompiers, trop peu d’ambulanciers et la sécurité qui perd peu à peu ses membres. Les raisons ? Il n’y a pas assez d’intérêt pour ces métiers, peu de sources d’information, et un manque de contact avec les professionnels…

Nathan Secqueville est un jeune étudiant infirmier de 22 ans, à la fois équipier secouriste et formateur de premiers secours au sein de la Croix Rouge Française. Passionné par les domaines du médical, paramédical et sécurité, avide d’aider son prochain, il a créé « Passion Secours », un serveur sur la plateforme de communication « Discord ».

Un projet d’entraide

« Passion Secours est un lieu d’entraide et de discussion autour des métiers de la santé, du secourisme, médical, paramédical et de la sécurité, aussi bien ouvert aux étudiants et professionnels qu’à tous les curieux ! », explique-t-il. Son but est donc de faciliter les échanges et d’encourager de nouvelles vocations pour contribuer à faire évoluer ces métiers.

Créé il y a 4 mois, Passion Secours compte déjà plus de 1.400 membres sur Discord et une communauté Instagram de plus de 450.000 membres ! Mais Nathan n’agit pas seul. « Je suis soutenu par une solide équipe de bénévoles, en grande partie des influenceurs venant d’Instagram et issus de tous les domaines cités ainsi que des modérateurs et développeurs m’aidant à tenir le serveur à jour. »

Comment rejoindre Passion Secours ? Pour vous informer, vous pouvez consulter leur site internet sous https://passion-secours.wixsite.com/website ou contacter Nathan sur son compte Instagram @un_homme_en_uniforme. Pour rejoindre directement le serveur, il vous suffit de scanner le QR-Code sur cette affiche ou cliquer sur le lien ci-dessous.

Discord Passion Secours : https://discord.gg/6BYNYdGqMQ