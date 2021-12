Les néons led font fureur chez les fans sneakers

Les fêtes approchent à grands pas et tout ce qui est lumineux et brillant est le bienvenu. Mais alors, que diriez-vous d’illuminer votre intérieur en optant pour les objets déco phares du moment, notamment le Néon LED ? Apprécié des fans de sneakers, cet éclairage est grandement plébiscité pour mettre en valeur ses collections tout en accentuant la décoration de la pièce. Reste à trouver les néons qui vous plaisent et le tour est joué !

Le Néon sneakers, un article incontournable des sneakerheads !

Le combo sneakers plus néon n’est plus un secret pour personne. C’est une association imparable qui fait fureur auprès des adeptes. Le néon personnalisé cartonne en raison du fait qu’il met bien en valeur les formes de ses bébés sneakers. La brillance de la LED est déjà une vraie pépite, mais la qualité de finition s’ajoute encore à ses charmes. Rien de tel qu’un éclairage de ce type pour obtenir un rendu superbe. Rien de mieux pour habiller un mur blanc sans caractère ou un espace exclusivement dédié à vos sneakers dédiés. Si vous êtes à la recherche d’un élément tendance et design, c’est un choix bien pensé !

Grâce à la technologie LED qui l’anime, le Néon ne chauffe pas en plus de n’émettre aucun bruit. D’ailleurs, c’est justement cette qualité qui le rend aussi pratique et résistant, peu importe le choc que l’on lui inflige. En plus de cela, le LED est stylé et unique pour un élément de déco. En d’autres termes, c’est le choix d’un accessoire qui apportera une ambiance unique et singulière à la décoration de votre intérieur !!

Néon sneakers, quel modèle choisir pour son intérieur ?

Découvrez tout un panel de modèles de Néon LED pour repérer votre coup de cœur. Vous pourrez trouver des modèles qui reprennent les shapes de grands classiques à savoir le MAG, la Air Max 1, ou encore la Jordan 1 ou la Yeezy Boost V2. Au vu de la largeur du choix, vous n’aurez pas du mal à choisir entre des sizes différentes qui sauront répondre et s’adapter à vos besoins.

Vous pouvez aussi opter pour les Néons LED “wording” exclusifs qui sont fortement conseillés pour ajouter une touche originale à la décoration de votre intérieur. Ces derniers offrent l’avantage de s’intégrer facilement dans toutes les pièces pour faire l’espace avec beaucoup de style.

Pourquoi pas un néon led personnalisé ?

Quitte à décorer votre pièce avec authenticité, pourquoi ne pas succomber au néon personnalisé ? Si ce sont des néons qui ne sont ni en verre, ni à gaz, ils sont personnalisables à souhait avec une très faible consommation. Les néons LED sont le plus souvent à base de tube en PVC ou en matière ultra-flexible, ce qui leur permet de reprendre n’importe quelle forme.

Vous pouvez dans ce cas créer des néons à base de texte. Un nom, un petit mot, une phrase de motivation, etc. toutes les écritures peuvent être mises en lumière. Pour les fans de sneakers à l’esprit créatif, le néon artistique est aussi envisageable. Un dessin, un logo ou encore une œuvre, tout est possible du moment que vous souhaitez les faire briller.