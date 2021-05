Quelles astuces pour réussir sa décoration de chambre

La chambre est un lieu d’escapades personnelles, un sanctuaire qui exprime les sentiments, les couleurs et les collections préférées de son détenteur. Elle nécessite une décoration épurée et réussie. Les Lits, les oreillers, les lampes, les tables de nuit et le mobilier, tout doit être bien choisi pour rendre cet espace de la maison chaleureux, inspirant et beau. Voici quelques astuces pour réussir une décoration de chambre !

Opter pour un lit confortable et design

Dans toutes les chambres, le lit est la principale pièce de décoration. Il en existe de tous les goûts et de toutes les couleurs. Le plus important pour réussir la décoration est de choisir un lit confortable et qui optimise l’espace. Le choix doit être effectué en fonction de la taille et de la morphologie du propriétaire. Faites attention à la matière de fabrication du lit pour assurer sa durabilité.

En plus d’être confortable, votre lit doit être design et élégant. Vous devez choisir les linges adéquats pour recouvrir le lit. Par ailleurs, avec une housse de couette New York sur votre lit, vous créerez un design élégant et attrayant.

Outre la lingerie de lit, vous devez bien choisir les autres accessoires de literie pour une décoration réussie. Entre autres, il s’agit des têtes et pieds de lit élégants, des coussins décoratifs et des sommiers de qualité. Misez sur de belles associations de couleurs afin de rendre votre lit plus élégant.

Décorer convenablement les murs de la chambre

La décoration murale est importante pour bien décorer un espace. Dans le cas de votre chambre, cette décoration doit prendre en compte la couleur et les gravures et images. Le choix de bonnes couleurs pour la décoration des murs d’une chambre est capital. Ces couleurs peuvent notamment impacter l’humeur et le bien-être par ricochet.

Optez pour des couleurs douces, chaleureuses et naturelles comme le gris clair, le bleu pâle ou encore la verte sauge. Quant aux gravures et images, choisissez celles qui mettent en valeur votre chambre. Elles doivent vous rappeler de bons souvenirs et des moments agréables. Toutefois, vous devez y mettre un nombre raisonnable pour ne pas encombrer la chambre.

Couvrir les fenêtres et diversifier les sources d’éclairage

Une fenêtre magnifiquement couverte permet d’ajouter une touche d’élégance à la chambre. En effet, l’habillement de la fenêtre apporte plus de couleur, de texture et de douceur à la chambre. Pour réussir cet habillement, utilisez de beaux rideaux en tenant compte de vos goûts. Si vous aimez profiter de la lumière du jour, optez pour des rideaux transparents et doux qui filtrent la lumière. Par contre, si vous préférez être plongée dans l’obscurité, faites recours à des stores opaques.

Cependant, vous avez la possibilité de combiner les deux en incluant aux fenêtres une doublure de draperie. Cela permet de bénéficier de la lumière du soleil, mais aussi de se protéger d’elle au besoin. En ce qui concerne l’éclairage, elle représente un élément capital dans le processus de décoration.

Pour tirer le meilleur avantage de l’éclairage, vous devez en diversifier les sources. D’abord, mettez une lampe principale aux plafonds pour éclairer toute la pièce. Ensuite, vous pouvez prévoir des petites lampes pour des besoins spécifiques. La lampe de chevet est idéale pour la lecture. En dehors de l’élégance apportée, cela vous permet d’économiser sur les factures d’électricité.

Prêter attention au plafond, au plancher et aux meubles !

Le plafond et le plancher sont les deux grandes surfaces de la chambre. Malheureusement, ils sont négligés par de nombreuses personnes pendant les décorations. Ces atouts décoratifs sont mal exploités.

Si vous désirez donner une touche spéciale à la décoration de votre chambre, pensez à peindre ou à tapisser votre plafond avec des motifs décoratifs ou une belle couleur. Vous pouvez également opter pour un plafond moulé pour mieux réussir votre décoration.

En ce qui concerne le plancher, optez pour des tapis élégants afin d’apporter davantage d’esthétisme à votre chambre. Pour finir, vous devez mieux aménager les meubles de votre chambre pour optimiser l’espace. À partir de ces différentes astuces, vous rendrez votre chambre superbe.