Comment éviter les douleurs au dos liées au travail

Peu importe le travail qu’on exerce, on est toujours susceptible d’avoir mal au dos. Les maux de dos peuvent nuire aux capacités d’accomplir le travail qui vous attend. Que vous travailliez dans un bureau ou sur un chantier, vous ne serez jamais à l’abri de ce genre de problème. Nombreuses sont les raisons qui peuvent causer le mal de dos, mais il existe également des solutions pour pouvoir en échapper.

Les facteurs pouvant causer les maux de dos

Les facteurs biomécaniques

En fait, le travail et tout ce qui l’entoure constituent la principale cause des maux de dos, appelés encore TMS ou Trouble musculo-squelettiques. Ces premiers facteurs sont appelés « biomécaniques ».

Ses facteurs diffèrent selon le travail que vous faites. Par exemple, les salariés travaillant dans la grande distribution sont toujours exposés à des gestes et des postures pouvant provoquer des douleurs au niveau du dos, des épaules et des poignées. Il en est de même pour les personnes qui travaillent à leur compte comme les infirmiers à domicile, les baby-sitters, les agriculteurs, etc.

Quant aux personnes qui restent assises devant leur ordinateur pendant toute la journée, elles ont tendance à maintenir une posture statique pendant des heures. Cela constitue également un risque élevé pour contracter les maux de dos.

Le stress

Le stress touche presque la majorité des salariés travaillant dans une entreprise. Et même les personnes qui gagnent leur vie avec l’agriculture ou sur un chantier peuvent être confrontées à des situations difficiles. À côté du stress, il y a aussi la frustration, la nervosité et la fatigue. Ces derniers ne font qu’accentuer la pression sur les muscles dorsaux. Ses sentiments négatifs peuvent être dus à une insatisfaction au travail, la quantité des tâches et des responsabilités, etc.

Quelles sont les solutions permettant d’échapper aux maux de dos ?

Les troubles musculo-squelettiques font partie des principaux problèmes rencontrés par tous les travailleurs. Des solutions peuvent être proposées en fonction du travail exercé.

Pour les personnes portant des charges lourdes

Vous pouvez très bien ressentir d’importantes douleurs si vous êtes amenés à porter des charges lourdes. Certes, les douleurs sont inévitables, car vous êtes obligés de travailler, mais vous pouvez les réduire.

Pour se faire, il est conseillé de toujours bien plier vos genoux quand vous devez soulever quelque chose. Cela permet à votre dos de ne pas tout supporter. Puis, tâchez de garder votre dos bien droit. Vous devez également utiliser autant que possible vos outils de travail comme les chariots, les élévateurs, etc.

Pour celles qui travaillent devant un ordinateur

Contrairement à ce que tout le monde le pense, les personnes qui se tiennent devant un ordinateur peuvent, elles aussi, rencontrer ce genre de problème. En plus de la position assise statique, la concentration provoque également des tensions au niveau des muscles. Vous devez donc vous installer confortablement pour réduire les risques. Il faut garder votre dos bien droit et placer votre ordinateur en face des yeux. Vous pouvez aussi opter pour une position debout pour travailler. De nombreuses entreprises mettent à disposition de leurs employés des stations de travail et des bureaux assis debout pour que leurs employés gardent la forme. Il s’agit d’un mobilier spécialement adapté permettant à la personne l’utilisant d’alterner à sa guise entre une position assise et une position debout.

Pour les personnes qui se tiennent debout

Cette catégorie concerne les commerçants et certains salariés de la zone franche. En plus des douleurs au niveau du dos, rester debout peut aussi causer des maux de jambes, des crampes, etc. Afin de réduire les douleurs, vous devez éviter d’être statique et faire des pauses de temps en temps. Vous devez aussi prendre le temps de faire des étirements.