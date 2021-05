Jim Hawkins, le troisième tome, A crocs et à sang

A crocs et à sang est le troisième et dernier tome de la série des éditions Ankama, Jim Hawkins, paru fin avril 2021. Une bande dessinée de Sébastien Vastra, qui s’inspire librement du roman L’île au trésor de R. L. Stevenson, présente une aventure dense, captivante et fascinante.

1745, un singe écrit une histoire. Avec sa plume, il écrit sur un parchemin et dit à voix haute son récit, ou plutôt il est en train de façonner une carte. Une carte au trésor difficile à déchiffrer, où il ajoute une clé, une année… Bientôt, le capitaine, ce même singe, revient sur son navire, qui avait accosté sur une île. Une fois à bord, il demande à tout l’équipage de se mettre à son poste et de lever l’ancre. Ben ose demander au capitaine où se trouvent les autres compagnons. C’est avec une phrase travaillée, que l’on comprend que tous les autres ont été tués. Ben se fait alors jeter par-dessus bord. Le capitaine jette aussi un tonneau et ordonne à Ben de rester ici, pour veiller sur ces pauvres âmes. Le pauvre matelot a beau demander pitié, le navire s’en va, le laissant ainsi seul. Ben est aujourd’hui en compagnie du jeune Jim, voilà bientôt 10 ans qu’il croupit sur ce caillou…

L’univers anthropomorphique est réellement plaisant et beau, présentant ainsi une adaptation singulière et particulièrement bien réussie. Ce troisième et dernier tome est captivant, avec plein de rebondissements, les personnages qui s’affirment et se mettent en place, pour tenter de retrouver le trésor de Flint. La bande dessinée est dense, entre narration et dialogues, cependant elle reste plaisante à lire, avec l’intrigue qui est très bien menée, la bestialité des pirates qui captive et frappe. Ainsi, le jeune Jim Hawkins arrive à se faire un chemin entre les deux camps qui s’apprêtent à s’affronter, ainsi rien ne semble encore écrit pour tous ces personnages charismatiques. Le dessin est toujours aussi bien exécuté, avec un trait fin et fluide, vif et travaillé, présentant des personnages expressifs, mais aussi de superbes paysages, ainsi qu’un cadrage énergique.

A crocs et à sang est le troisième et dernier tome de la série Jim Hawkins, des éditions Ankama, qui présente une trilogie superbe, s’inspirant librement de l’œuvre de R. L. Stevenson, L’île au trésor. C’est un ouvrage aussi beau que captivant à découvrir !