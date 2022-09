Exclu : Le Calendrier de l’Après 2022 de Marionnaud

Il y a les calendriers de l’Avent qui vont du 1 au 24 (décembre) et il y a les calendriers de l’Après, qui vont eux du 25 au 31 (décembre). En exclusivité, découvrez aujourd’hui ce que contient le Calendrier de L’Après 2022 de Marionnaud ! Attention spoiler, si vous ne voulez pas savoir ce qu’il y a dedans, je vous invite à passer votre chemin ! Par avance, sachez que ce calendrier de l’après coutera 18,99€ et sera disponible dès Octobre.

Le Calendrier de l’Après 2022 Marionnaud

Qui dit Marionnaud dit forcément produits de beauté mais aussi accessoires. Et dans ce dernier, pour être la plus belle pour le jour de l’an on aura de quoi faire !

Tout d’abord, le calendrier de l’Après est aux couleurs de Noël à savoir rouge et blanc avec un peu de doré pour sublimer le tout. Les cases sont joliment illustrées ce qui nous rappellent cette période de fêtes. On découvre ainsi un beau sapin qu’une famille décore ensemble, un bonhomme de neige qu’une petite fille est en train de créé, un daim qui apporte un cadeau etc…

Maintenant passons aux cases ! Car la joie d’avoir un calendrier de l’Après (ou de l’avent même), c’est de pouvoir ouvrir les cases contenant un petit cadeau. Le plus dur est de ne pas toutes les ouvrir en même temps (mais on est trop curieuse pour attendre le mois de décembre alors chuuuut on ouvre le notre bien en avance !)

C’est Noël : La case du 25 décembre

Dans la case pour le 25 décembre, on découvre un fard à paupières liquide étincelant. A premières vue, on pourrait croire que c’est un gloss mais non ! Avec son embout en mousse, il suffira d’appliquer délicatement sur la paupière et hop vous brillerez automatiquement de milles feux toute la nuit ! J’aime beaucoup cette texture avec son côté pailleté, ça donne tout de suite un air de fête.

Un autre cadeau pour la route ? La case du 26 décembre

On ouvre ensuite la case du 26 décembre, cette fois, on découvre un joli blush rose pale et son enlumineur pour sublimer son maquillage. Il suffira d’appliquer le blush sur les joues pour illuminer votre teint puis ensuite d’appliquer l’enlumineur aux points stratégiques de votre visage (un peu sur le bout du nez, au dessus des lèvres, un peu au dessus de votre blush) Mais n’en mettez pas trop non plus, vous ne voulez pas ressembler à un sapin de noël, non ?

Encore un petit ? La case du 27 décembre

Allez c’est parti pour le 27 décembre ! Ça manque d’accessoires, non ? Attention suspens… On ouvre et … c’est qui, qui avait raison ? On découvre un accessoire : le pinceau biseauté pour le teint ! Vous pourriez éventuellement l’utiliser pour votre blush. Sa petite taille en fera un superbe accessoire que l’on peut mettre facilement dans son sac à main pour les petites retouches de dernière minute.

Allez on pense au jour de l’An : La case du 28 décembre

Dans la grande case allongée du 28 décembre, un joli crayon pour les yeux s’y trouve. Avec sa couleur irisée, il ira parfaitement avec le fard à paupières liquide du 25 décembre ! Facile d’utilisation, vous pourrez l’appliquer sous les yeux ou éventuellement en eye liner (si vous décidez de ne pas mettre de fard à paupières).

Ça se rapproche : La case du 29 décembre

Dans cette petite case, nous avons la joie d’avoir un joli petit accessoire qui viendra sublimer notre tenue du jour de l’an : un joli bracelet doré ajustable. Le contour du bracelet est en “ficelle” (je ne sais pas exactement la matière) et au centre, on retrouve une pièce dorée. Très mignon et discret il saura s’adapter à toutes vos tenues ! De toute façon, c’est vous la star de la soirée, vous allez rayonner !

On y est presque : La case du 30 décembre

Allez, on fini bientôt l’année tout en beauté ! La case divulgue alors un rouge à lèvres rose satiné. Vous pouvez choisir d’accentuer le rose en mettant plusieurs couches ou alors de ne passer qu’une couche afin d’être plus naturelle. Le choix n’appartient qu’à vous.

Ça sent la fin : La case du 31 décembre

C’est l’heure de la fête à présent, il est temps de vous préparer et d’ouvrir la toute dernière case de l’année ! Dedans s’y trouve un charmant chouchou en velours bordeaux, le dernier accessoire totalement à la mode pour embellir votre coiffure ! Voilà, vous êtes prête pour fêter cette fin d’année en beauté !

En bref

Dans ce calendrier de l’Après, on a tous les accessoires et produits de beauté pour être la plus belle le 31 décembre. Sachez que tous les produits de beauté et les accessoires sont estampillés de la marque Marionnaud. Le prix de vente de ce calendrier est de 18,99 € (tout petit prix !), vous pouvez le retrouver chez Marionnaud dès octobre sur leur site ou directement en boutique. Je sais, vous avez hâte !!! Un peu de patience, il arrive bientôt !

Calendrier de l’Après 2022

18,99 € Disponible en octobre en boutique et sur le site de Marionnaud

https://www.marionnaud.fr/